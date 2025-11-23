تابلوی «وداع آخر» که روایتی تصویری از آخرین دیدار حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، در زمان غسل دادن پیکر پاک دختر پیغمبر است، رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تابلوی «وداع آخر» اثر هنرمند جوان محمدعلی نادری با همت مرکز هنر‌های تجسمی امروز با حضور جمعی از هنرمندان در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی شد.

در حاشیه این مراسمِ رونمایی که در آستانه فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، محمد علی نادری خالق این اثر هنری گفت: تابلوی نقاشی «وداع آخر» تصویری از آخرین لحظات غسل و کفن کردن حضرت فاطمه زهرا (س) توسط همسر ایشان حضرت علی (ع) است.

وی گفت: حدود دو ماه و نیم برای خلق این تابلو زمان صرف شد تا این اثر با تکنیک رنگ روغن در ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ سانتی متر تولید شود.

تابلوی «وداع آخر» در شب شهادت دختر نبی (ص) رونمایی شد

این هنرمند جوان گفت: ایده اولیه نقاشی «وداع آخر» را به صورت خطی اجرا کردم و در ادامه با ترکیب‌بندی و بحث‌های هنری، اثر را با دیدگاهی منحصر به خود، خلق کردم.

نادری از سابقه همکاری خود با حوزه هنری گفت: از سال ۹۰ با حوزه هنری استان بوشهر همکاری داشتم، اما از سال ۹۶ با حوزه هنری در تهران همکاری خودم را آغاز کردم. این همکاری در قالب مجموعه طراحی و نقاشی شهدا بود که به نمایش در آمد. امروز هم با حمایت مرکز هنر‌های تجسمی و با حضور استادان و هنرمندان از تابلوی «وداع آخر» در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی شد.

محمدعلی نادری هنرمند و نقاش جوان عرصه هنر‌های تجسمی متولد مرداد ۱۳۷۱ و اهل بوشهر است. او تحصیلات مقطع کارشناسی خود را در رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به پایان رسانده است. وی از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بوده و موازی با تحصیل، در کلاس‌های نقاشی شرکت کرده است. علی بحرینی نخستین استاد او در نقاشی و طراحی بوده و محمدعلی نادری از سن ۱۴ سالگی در کلاس‌های این استاد شناخته‌شده، حضور یافته است. او همچنین از سال ۱۳۹۸ به عنوان شاگرد نزد حسن روح‌الامین حاضر شده و از آن تاریخ تاکنون، نقاشی را به شکل جدی و متمرکز دنبال کرده است.

اجلاس بیست و دوم در جوار ثامن الحجج (ع)؛
مشهدالرضا (ع) میزبان خادمان و پیرغلامان حسینی شد
در‌ گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
زنان در طول تاریخ پرچم‌داران ولایت‌مداری و یاری دین بوده‌اند
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
هادی مرزبان درگذشت
جزئیات تشییع هادی مرزبان/ مراسم وداع سه‌شنبه از جلوی تالار وحدت
به یاد چنگیز جلیلوند؛ مرد حنجره طلایی دوبله
امیرسلیمانی: مردم همین سبک کمدی‌های رایج را می‌پسندند + فیلم
«موی گرگ» پروانه نمایش گرفت/ موافقت با اکران یک فیلم دیگر
قدردانی از رسانه ملی برای پوشش رسانه‌ای رقابت‌های پاراالمپیک
پوشش کامل بازی‌های همبستگی اسلامی در شبکه ورزش
مادرانه‌ای از فیلم‌های سینمایی در روز شهادت بانوی دو عالم
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر رنگ و بوی فاطمی گرفت
ویژه‌برنامه‌های مرکز کودک و نوجوان سیما در ایام فاطمیه
یک پژوهشگر فلسفه از حضرت زهرا (س) الگو گرفته است + فیلم
«به باد هم بگو» از آرژانتین جایزه گرفت/ فیلم خانی به اسپانیا رفت
اردوی دانش‌آموزی «یوز» آغاز شد
تلاوت شنیدنی سوره حمد توسط حامد شاکرنژاد + فیلم
تدارک ویژه شبکه نمایش برای ایام فاطمیه
توپک و توپک‌زن؛ معادل‌های فارسی اسکوپ
پردیس «ملت» خانه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شد
«اذان نگو بلال» + فیلم