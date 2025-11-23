رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت: بیشترین میزان خسارت در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به استان تهران وارد شد که مسئولیت بازسازی آن بر عهده شهرداری تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی نژاد رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن در مراسم  آیین افتتاحیه نمایشگاه رونمایی از کتاب و اهدای جوایز به برگزیدگان ششمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح با عنوان "ایستادگی برای ایران اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با انسجام و همبستگی، خواب‌های دشمنان، به ویژه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها را نقش بر آب کردند.

وی به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مواجهه با تجاوزات و بلایای طبیعی اشاره کردند و تأکید کردند که این بنیاد در ۲۳ خرداد ماه با بسیج همکاران خود در سراسر کشور، به سرعت به یاری آسیب‌دیدگان شتافت.

 روحانی نژاد گفت: که ارزیابی خسارات در تهران به ریاست محترم جمهوری واگذار شد و مسئولیت بازسازی و تعمیرات آن به شهرداری تهران واگذار و مسئولیت بازسازی کل کشور به بنياد مسکن واگذار شد.

او توضیح داد:تمامی آسیب‌های وارده به فضاهای عمومی در کشور مورد بررسی قرار گرفته و بازسازی و تعمیرات لازم انجام شده است. همچنین فرایند احداث مجدد خانه‌ها آغاز شده و به زودی به هموطنان  اعلام خواهد شد.

روحانی نژاد به فعالیت‌های پژوهشکده در زمینه سوانح و بلایای طبیعی اشاره کردند و گفتند که این پژوهشگر مطالعات لازم را در خصوص زلزله، رانش زمین و دیگر بلایا انجام می‌دهد. این اطلاعات به صورت مکتوب و تصویری نگهداری می‌شود تا در آینده برای پیشگیری و مدیریت بحران استفاده شود.

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن به برگزاری مسابقه عکاسی اشاره کردند که با هدف حفظ تجارب و روایت‌های واقعی از بلایای طبیعی انجام گرفت.

او بیان کرد: که این آثار نه تنها ثبت می‌شوند بلکه به عنوان منبعی برای مطالعات آینده و تصمیم‌گیری‌های درست مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

منبع: ویوان نیوز
برچسب ها: مسکن ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
جنگ دیگر فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود
لزوم همکاری بین سازمانی وبین المللی برای کاهش خطرات سوانح طبیعی
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
نهضت ملی مسکن روی ریل سرعت
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
آخرین اخبار
جنگ دیگر فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود
بیشترین میزان خسارت را در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تهران وارد شد
لزوم همکاری بین سازمانی وبین المللی برای کاهش خطرات سوانح طبیعی
۹۰ درصد کشت گندم در مناطق سردسیر انجام شد
کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند
۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور از ابتدای سال
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲ آذرماه
پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق طرح نشاندار کردن جان گرفتند
برنامه سازمان بورس برای چهار ماه آینده مشخص شد/ مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
کمبود کالایی در بازار مصرفی کشور وجود ندارد
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه در روز سبز شاخص‌ها
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
شفافیت، کارایی و انصاف محصول یک معماری صحیح در هسته معاملات بازار سرمایه
اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری
تاپایان سال تاکسی‌های برقی جایگزین خودرو‌های فرسوده می‌شود/ اسقاط ۴۸ هزار دستگاه خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز در اهداف بلندمدت است