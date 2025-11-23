رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت: بیشترین میزان خسارت در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به استان تهران وارد شد که مسئولیت بازسازی آن بر عهده شهرداری تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی نژاد رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن در مراسم آیین افتتاحیه نمایشگاه رونمایی از کتاب و اهدای جوایز به برگزیدگان ششمین دوره مسابقه عکس حوادث و سوانح با عنوان "ایستادگی برای ایران اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با انسجام و همبستگی، خواب‌های دشمنان، به ویژه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها را نقش بر آب کردند.

وی به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مواجهه با تجاوزات و بلایای طبیعی اشاره کردند و تأکید کردند که این بنیاد در ۲۳ خرداد ماه با بسیج همکاران خود در سراسر کشور، به سرعت به یاری آسیب‌دیدگان شتافت.

روحانی نژاد گفت: که ارزیابی خسارات در تهران به ریاست محترم جمهوری واگذار شد و مسئولیت بازسازی و تعمیرات آن به شهرداری تهران واگذار و مسئولیت بازسازی کل کشور به بنياد مسکن واگذار شد.

او توضیح داد:تمامی آسیب‌های وارده به فضاهای عمومی در کشور مورد بررسی قرار گرفته و بازسازی و تعمیرات لازم انجام شده است. همچنین فرایند احداث مجدد خانه‌ها آغاز شده و به زودی به هموطنان اعلام خواهد شد.

روحانی نژاد به فعالیت‌های پژوهشکده در زمینه سوانح و بلایای طبیعی اشاره کردند و گفتند که این پژوهشگر مطالعات لازم را در خصوص زلزله، رانش زمین و دیگر بلایا انجام می‌دهد. این اطلاعات به صورت مکتوب و تصویری نگهداری می‌شود تا در آینده برای پیشگیری و مدیریت بحران استفاده شود.

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن به برگزاری مسابقه عکاسی اشاره کردند که با هدف حفظ تجارب و روایت‌های واقعی از بلایای طبیعی انجام گرفت.

او بیان کرد: که این آثار نه تنها ثبت می‌شوند بلکه به عنوان منبعی برای مطالعات آینده و تصمیم‌گیری‌های درست مورد استفاده قرار می‌گیرند.