باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، اکران سیار در مناطق محروم و شهر‌های بدون سینما و همچنین اکران‌های دانش‌آموزی این اثر آغاز شد.

بدین ترتیب از تیزر اکران دانش‌آموزی «یوز» که آن را امین ملک‌زاده به کمک هوش مصنوعی ساخته است، رونمایی شد.

علاقه‌مندان برای هماهنگی اکران سیار در مناطق محروم و شهر‌های بدون سینما می‌توانند به سایت Esayar.ir مراجعه و برای هماهنگی اکران مدارس «یوز» عدد ١ را به شماره ٣٠٠٠٧٨٢١٢١ ارسال کنند.

این انیمیشن ماجراجویانه که محصول مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با حمایت بانک صادرات ایران است، روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد.

«یوز» از ۲ مهرماه توسط پخش بهمن سبز در سینما‌های سراسر کشور اکران شده و تاکنون فروش ۶۵ میلیاردی را با جذب بیش از ۱ میلیون و ۳۹ هزار مخاطب پشت سر گذاشته است.