باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس پلیس راهور استان قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور برگزاری هرچه منظمتر مراسم عزاداری شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س)، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی از صبح روز دوشنبه ۳ آذر ماه در مسیرهای محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.
سرهنگ غلامرضا صدفی افزود: به اطلاع همشهریان عزیز میرسد که محدودیتهای تردد و توقف خودروها در هسته مرکزی شهر مقدس قم از ابتدای صبح روز دوشنبه ۳ آذر ماه برقرار میشود.
این محدودیتها شامل مسیرهای زیر خواهد بود:
تمام کوچهها، فرعیها و دسترسیهای منتهی به خیابان شهدا (صفائیه)
تقاطع ناشران به سمت میدان روحالله و تقاطع شهدا
خیابان معلم و فرعیهای منتهی به تقاطع شهدا
بلوار شهید منتظری از تقاطع حجتیه به سمت تقاطع شهدا
وی گفت: در راستای برقراری امنیت ترافیکی مراسم عزاداری، توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان شهدا (صفائیه) از ابتدای صبح روز دوشنبه ممنوع بوده و خودروهای متخلف توسط جرثقیل به پارکینگهای اطراف منتقل خواهند شد.
رئیس پلیس راهور استان قم از شهروندان خواست، با رعایت مقررات و همکاری با مأموران پلیس، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) را فراهم کنند.