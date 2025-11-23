باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس پلیس راهور استان قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور برگزاری هرچه منظم‌تر مراسم عزاداری شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س)، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از صبح روز دوشنبه ۳ آذر ماه در مسیر‌های محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

سرهنگ غلامرضا صدفی افزود: به اطلاع همشهریان عزیز می‌رسد که محدودیت‌های تردد و توقف خودرو‌ها در هسته مرکزی شهر مقدس قم از ابتدای صبح روز دوشنبه ۳ آذر ماه برقرار می‌شود.

این محدودیت‌ها شامل مسیر‌های زیر خواهد بود:

تمام کوچه‌ها، فرعی‌ها و دسترسی‌های منتهی به خیابان شهدا (صفائیه)

تقاطع ناشران به سمت میدان روح‌الله و تقاطع شهدا

خیابان معلم و فرعی‌های منتهی به تقاطع شهدا

بلوار شهید منتظری از تقاطع حجتیه به سمت تقاطع شهدا

وی گفت: در راستای برقراری امنیت ترافیکی مراسم عزاداری، توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان شهدا (صفائیه) از ابتدای صبح روز دوشنبه ممنوع بوده و خودرو‌های متخلف توسط جرثقیل به پارکینگ‌های اطراف منتقل خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان قم از شهروندان خواست، با رعایت مقررات و همکاری با مأموران پلیس، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) را فراهم کنند.