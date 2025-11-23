دستیار اجتماعی رئیس جمهوری گفت:جنگ دیگر فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود؛ جنگ بیشتر یک عرصه اجتماعی گسترده به طول چندین نسل حداقل تأثیرگذاری دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جنگ رژیم صهیونسیتی علیه ایران با دروغ آغاز شد، اظهار کرد: با روایت دروغ جنگ را ساختند، با روایت‌ها و عکس‌های جعلی توجیه کردند و پیشینه‌ای شاید چندین ساله از روایت‌های دروغ را پشتوانه این تجاوز و این جنگ قرار دادند.

وی ادامه داد: با دروغ گفتند که در این جنگ می‌خواهیم یک رژیم را ساقط کنیم، در صورتی که تاریخ به ما نشان داد نه چنگیز مغول برای عوض کردن رژیم آمده بود، نه اسکندر برای عوض کردن رژیم آمده بود؛ هر که آمد سوزاند و ویران کرد و کوچک کرد ایران را.

وی تصریح کرد: با روایت‌سازی‌های جعلی و استفاده از ابزار روایت‌ساز، تمامیت ذهنی ایرانیان را در کنار تمامیت ارضی ایرانیان مدت‌ها مورد تعرض قرار دادند. اتفاقاً ابزار بزرگ و ابزار درستی که ما می‌توانستیم و می‌توانیم و در آن ضعف به خرج دادیم در گذشته برای پاسخ به این پیش‌زمینه‌های جنگ‌ساز، هنر، ادبیات، سینما، عکاسی، شعر و مواردی از این قبیل بوده است.

وی با اشاره به اینکه هنر به عنوان یک میانجی اجتماعی همواره هم در کنار رنج‌ها، آلام و دردهای مردم بوده و هم انتقال‌دهنده پیام‌های اجتماعی بوده و هم آرام‌بخش جامعه بوده و هم مقوّم انسجام اجتماعی گفت: هنر و ایران اگر امروز باقی مانده با افرادی بوده که با هنر خودشان با این مردم زیستند و انسجام ایجاد کردند. هنر و صاحبان هنر که شانه‌های هویتی ایران هم تا به امروز بودند.

وی اقدام اخیر در حوزه عکس را بخشی از یک وظیفه اخلاقی و ملی و دینی همه دانست و گفت: برای اینکه در مواجهه با دروغ بایستیم و روایت‌های صادقانه از آنچه که هست را بیان کنیم. تأثیرگذارترین پدیده‌های انسانی‌ است. جنگ نه تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی را دگرگون می‌کند بلکه فرهنگ، هویت، حافظه جمعی و حتی شیوه‌های تولید معنا را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور با اشاره به اینکه جنگ دیگر فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود؛ جنگ بیشتر یک عرصه اجتماعی گسترده به طول چندین نسل حداقل تأثیرگذاری دارد. عکاسی جنگ هم یکی از ابزارهای اصلی ثبت و بازنمایی خشونت‌های جنگ است گفت: عکاسی جنگ سابقه دیرین حتی در پایان دادن به جنگ‌ها و واقعیت‌بیان واقعیت‌های جنگ را – حتی اگر جنگ‌های دیرینی که تا کنون بوده یا جنگ‌های صد ساله اخیر را نگاه بکنیم – این هنر عکاسی نقش داشته است.

ربیعی تأکید کرد: عکاس‌ها بازنمایی می‌کنند، روایت درست می‌کنند و معتقدم عکاسی جنگ نه فقط یک تصویرگر بلکه شاهد تاریخ هم است. عکس‌ها به عنوان سند تاریخی باقی می‌مانند و واقعیت جنگ را برای نسل‌های بعد حفظ می‌کنند.

 

