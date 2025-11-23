باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام ابوالفضل علیخانی با اشاره به برگزاری جایزه ملی جهادگران حوزوی با محوریت صد سالگی حوزه و تجلیل از تلاش‌های خالصانه طلاب جهادگر گفت: این جایزه در قالب‌های پژوهش شامل مقاله و پایان نامه، رسانه شامل عکس طراحی گرافیکی و فیلم و در بخش عملیاتی شامل تجربه میدانی و گزارش اقدامات برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری و معرفی برترین‌های این جایزه ملی را دهه فجر عنوان کرد و گفت: زمان ارسال آثار تا بهمن ماه امسال است و علاقه‌مندان و فعالان حوزه جهادگر می‌توانند آثار خود را تا بهمن ماه به آدرس jahadgaranhowzavi.com ارسال نمایند

مدیر گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه کشور افزود: در حال حاضر ۲ هزار ۱۰۰ گروه جهادی حوزوی در کشور فعال هستند که‌در زمان‌های بحرانی و در زمان‌های عادی سال به مناطق مختلف اعزام می‌شوند تا در جهت رفع محرومیت مناطق تلاش می‌کنند و فعالیت‌های خود را برای رفع مشکلات اجتماعی مردم انجام می‌دهند.

علیخانی از برنامه‌های سازندگی و محرومیت زدایی برای گروه‌های جهادی خبر داد و افزود: در نوروز و پس از پایان ماه رمضان جمعی از طلاب جهادگر برای خدمت رسانی به صورت متمرکز در خوزستان حاضر خواهند شد.

وی افزود: پس از حمله رژیم صهیونیستی ۳۲۰ گروه جهادی حوزوی در کشور فعالیت داشتند و عمده فعالیت‌های آنان برای خدمت رسانی به مناطق آسیب زده در جنگ بود گفت گروه‌های جهادی حوزوی با برپایی موکب‌های خدمت رسانی و شور آفرینی در روز‌های جنگ و پس از آن فعالیت داشتند و خدمت رسانی می‌کردند.

منبع:صدا و سیما