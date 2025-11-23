در حالی که مذاکرات ژنو برای بحث پیرامون طرح آتش‌بس برقرار است، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود رئیس جمهور اوکراین را «ناسپاس» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون جنگ اوکراین، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که وقوع این جنگ تقصیر «جو بایدن» رئیس جمهور پیشین بوده و در ادامه اوکراین را بابت عدم قدردانی سرزنش کرد.

ترامپ جنگ اوکراین را «خشونت‌آمیز و وحشتناک» توصیف کرد و نوشت: «این جنگ در دوران دولت جو بایدن خواب‌آلود آغاز شد و تا کنون فقط بدتر شده است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تقلب نشده بود و رای‌ها دزدیده نمی‌شد، هیچ جنگی بین اوکراین و روسیه به وجود نمی‌آمد». 

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با انتقاد از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با حروف بزرگ نوشت: «رهبری اوکراین هیچ گونه قدردانی از تلاش‌های ما نکرده است و اروپا همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد. در همین حال آمریکا همچنان به فروش مقادیر هنگفتی سلاح به ناتو برای توزیع در اوکراین ادامه می‌دهد». 

او در پرانتز با انتقاد شدید از عرضه سلاح به اوکراین در دوره جو بایدن، نوشت: «جو کثیف همه چیز را رایگان، رایگان، رایگان، از جمله پول «کلان» به آنها داد!»

ترامپ بار‌ها ولودیمیر زلنسکی را به ناسپاسی متهم کرده است. 

تیم‌های آمریکایی و اروپایی امروز (یکشنبه) در ژنو هستند تا پیرامون طرح صلح ارائه شده از سوی ترامپ گفت‌و‌گو کنند. گفته شده مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا در این گفت‌و‌گو‌ها حضور دارند. 

در همین حال، صدراعظم آلمان می‌گوید نباید انتظار داشت که این گفت‌و‌گو‌ها ظرف چند روز آینده به یک نتیجه مشخص بیانجامد. 

پیش از انتشار این پست ترامپ، تیم اوکراینی گفته بود که اوضاع در مذاکرات خوب پیش می‌رود.

منبع: شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
تبادل نظر
