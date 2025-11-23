با پیش ثبت نام حدود ۷۰ هزار نفر برای حج ۱۴۰۵ ظرفیت حج پیش رو به مرز پرشدن نزدیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر افزود: سهمیه‌ها و نیرو‌های کارگزاری نیز به این تعداد افزوده می‌شوند.

علی رضا رشیدیان با اشاره به مذاکرات خود با مسئولان سعودی در سفر اخیر به عربستان، به احتمال افزایش سهمیه کشورمان در حج پیش رو اشاره کرد و گفت: در صورت اختصاص این سهمیه، برای استفاده از آن تدابیر مناسب اتخاذ خواهد شد.

وی تاکید کرد: درسفر به عربستان برای امضای تفاهمنامه حج ۱۴۰۵ حفظ حقوق، کرامت، عزت، ایمنی و سلامت حجاج ایرانی مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد که برنامه‌های مجموعه حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری همچون سال گذشته در تمامی بخش‌ها اجرا خواهد شد.

رشیدیان با بیان اینکه در حوزه‌های حج، عمره و عتبات فراهم کردن زمینه بهره بردن حظ معنوی و فرهنگی زائران از اولویت‌های این مجموعه است، افزود: درمذاکره با شرکت‌های طرف قرارداد تلاش شد که هم کیفیت و هم قیمت درارائه خدمات لحاظ شود.

در ادامه این نشست، معاون حج و عمره سازمان حج گزارشی از سفر هیئت اعزامی به عربستان، حضور در سمینار حج و بازدید از نمایشگاه خدمات در حج ارائه کرد و دستاور‌های این سفر را در حوزه‌های مختلف برشمرد.

اکبر رضایی به دستیابی به توافق با شرکت عربستانی با وجود ارائه خدمات اضافی با قیمت سال قبل اشاره کرد و ازتوافق با شرکت هواپیمایی ناس عربستان برای انتقال ۱۷۲۰۰ زائر در حج آینده خبر داد و گفت: احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به تفاهم‌های صورت گرفته و قول‌های داده شده از طرف کشور میزبان و شرکت‌های طرف قرارداد، از مسئولان سازمان حج و زیارت خواست که مشخصا این موارد را پیگیری کنند تا اجرایی و حقوق زائران حفظ شود.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به دستورالعمل‌های کشورمیزبان در خصوص حج پیش رو تصریح کرد که موضوع انتقال ارز حج از بانک مرکزی پیگیری و این موارد به کشورمیزبان هم منعکس شود.

این جلسه با اعلام اعزام ۷۲ هزار عمره گزار تا شب گذشته به سرزمین وحی توسط مدیر عامل موسسه عمره سعادت ادامه یافت و نصرالله فرهمند به آغاز پرواز‌های شرکت الجزیره از فرودگاه اهواز از چهارم آذر اشاره کرد.

وی گفت: هر پنج روز دو پرواز و هر پرواز با ظرفیت ۱۷۴ نفر به مقصد فرودگاه‌های طائف و مدینه انجام خوهد شد و ۵ هزار ظرفیت ایران ایر در اهواز و ۲ هزار و ۲۰۰ ظرفیت این شرکت در شیراز به استان‌هایی که درخواست ظرفیت بیشتری دارند افزوده خواهد شد.

این جلسه با گزارش رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص فعالیت‌های این مرکز در عملیات عمره پایان یافت.

دکتر سید علی مرعشی با مقایسه دستورالعمل امسال کشور میزبان در حوزه پزشکی، به ویزیت ۳۹ هزار عمره گزار، اعزام ۱۷۸ زائر به مراکز درمانی عربستان و بستری شدن ۸۲ نفر از آنان در این مراکز اشاره کرد و تعداد فوتی‌ها در عمره ۱۴۰۴ را تاکنون ۵ نفر اعلام کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم خواستارارسال موارد دستورالعمل برای فرهنگستان علوم پزشکی شد و تاکید کرد: نکاتی که در ارائه خدمات پزشکی و درمانی به حجاج تاثیرگذار خواهد بود با استدلال به طرف‌های مسئول در کشورمیزبان منعکس گردد تا خدمات مطلوب و در خور شان به زائران ایرانی همچون گذشته ارائه شود.