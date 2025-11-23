باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی مرتضوی اظهار کرد: مدارس موظفند تمامی کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های برخط و تکالیف درسی را از طریق بستر «شاد» ارائه کنند تا روند یادگیری دانش‌آموزان بدون وقفه ادامه یابد.

وی از خانواده‌ها خواست ضمن نظارت بر حضور منظم دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، توصیه‌های بهداشتی را برای پیشگیری از ابتلا به بیماری به‌ویژه در روزهای سرد، بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

کارشناسان بهداشت می‌گویند افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی در روزهای اخیر، به‌ویژه میان کودکان و نوجوانان، ضرورت توجه جدی‌تر به مراقبت‌های پیشگیرانه را دوچندان کرده است.

شیوع بیماری‌های تنفسی معمولا با آغاز فصل سرما شدت می‌گیرد و به‌همین دلیل کاهش تجمعات و کنترل رفت‌وآمد در محیط‌های آموزشی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به قطع زنجیره انتقال کمک کند.

به گفته متخصصان، حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس در زمانی که بیماری روند افزایشی دارد، احتمال سرایت ویروس را چند برابر می‌کند؛ از این‌رو تصمیم‌گیری برای برگزاری کلاس‌ها به‌صورت غیرحضوری، اقدامی پیشگیرانه و ضروری برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان مدارس محسوب می‌شود.

