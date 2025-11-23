تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی خود را آماده بازی با عراق در پنجره انتخابی جام‌جهانی می‌کند که یکی از لژیونر‌های خود را به دلیل مصدومیت از دست داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی کار خود را در پنجره انتخابی جام‌جهانی آغاز می‌کند که این تیم با حضور لژیونر‌های خود در بیروت به مصاف عراق می‌رود. سوتیریوس مانولوپولوس در این پنجره از تمامی بازیکنان خود استفاده کرده و تیمی آماده را روانه بیروت کرده است، طبق تصمیم فیبا قرار است دیدار رفت تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق ششم آذر و دیدار برگشت این دو تیم در نهم این ماه به میزبانی بیروت برگزار شود.

در شرایطی که طبق برنامه محمدسینا واحدی، سالار منجی و بهنام یخچالی خود را در بیروت به تیم ملی رسانده‌اند، اما در آخرین تمرین تیم نانسی برای محمد امینی از ناحیه همسترینگ مصدومیت ایجاد شده و وی نمی‌تواند در این پنجره تیم ملی را همراه کند. طبق اعلام کادر پزشکی نانسی ملی‌پوش بسکتبال ایران باید تا دوم دسامبر مصادف با ۱۱ آذرماه به روند درمانی خود ادامه دهد تا پس از آن شرایط وی بررسی شود.

با این شرایط و طبق نظر سوتیریوس مانولوپولوس، پیتر گریگوریان فردا به عنوان بازیکن جایگزین راهی بیروت می‌شود تا تیم ملی با نفرات کامل خود در این پنجره حاضر شود.

پنجره انتخابی جام‌جهانی در ۴ گروه پیگیری می‌شود که ایران در گروه C با تیم‌های عراق، سوریه و اردن همگروه است و به نوشته سایت فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران دومین تیم برتر در انتخابی جام‌جهانی به شمار می‌رود، در این رده‌بندی استرالیا در رده نخست قرار دارد و ایران بالاتر از تیم‌های بسکتبال چین و نیوزیلند جای دارد.

در گروه اول پنجره انتخابی جام‌جهانی تیم‌های استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین و گوام و در گروه دوم ژاپن، چین، کره‌جنوبی و فیلیپین حضور دارند. گروه چهارم نیز از تیم‌های لبنان، عربستان، هند و قطر تشکیل شده است.

منبع: فدراسیون بسکتبال

