معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تغییرات اقلیمی و شرایط خاص نیمه دوم سال، نسبت به افزایش موارد بروز بیماری‌های عفونی به‌ویژه بیماری‌های حاد دستگاه تنفسی هشدار داد و گفت: هم زمانی آلودگی هوا با موج بیماری‌های فصلی اهمیت توجه به اصول و مراقبت‌های بهداشتی را چند برابر می‌کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - شروین بدو با اشاره به روند افزایشی مراجعه بیماران تنفسی در روز‌های اخیر، گفت: در این روز‌ها میزان مراجعه بیماران با عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی (بزرگسال و کودک) افزایش قابل توجهی یافته و مثبت شدن تست‌های آنفلوانزا هم نسبت به هفته‌های قبل بیشتر شده است.

وی با یادآوری تجربه سال‌های گذشته افزود: امسال با بحران شدید مواجه نیستیم، اما هشدار جدی وجود دارد؛ به‌ویژه آنفلوانزا که مهم‌ترین بیماری فصلیِ حال حاضر است.

وی آلودگی هوا را تشدیدکننده شرایط خواند و گفت: هرچه به روز‌های سرد سال نزدیک‌تر می‌شویم، انتظار افزایش آلودگی هوا و ماندگاری آلاینده‌ها بیشتر است و امسال هم بارندگی و باد به‌اندازه کافی نداشتیم و این مسئله خطر درگیری افراد با بیماری‌های تنفسی را افزایش می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: مراکز درمانی و بیمارستان‌های دانشگاه کاملاً برای پذیرش و خدمت رسانی به بیماران آماده‌اند.

بدو با اشاره به نقش پیشگیری در مقابله با بیماری، گفت: یک سری نکات ساده داریم که مؤثرترین راه پیشگیری هستند از جمله شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت فاصله فردی و پرهیز از روبوسی، بعد از تجربه کرونا اینها تبدیل به فرهنگ شده است. وی بر نقش خانواده‌ها در این زمینه تأکید کرد و گفت: آموزش کودکان بسیار مهم است، بخشی از زنجیره انتقال در مدارس، مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها اتفاق می‌افتد.

وی خطاب به خانواده‌ها توصیه کرد: برای سلامت خودتان، سالمندان و فرزندان‌تان این شرایط را جدی بگیرید.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برچسب ها: بیماری های عفونی ، اصول بهداشتی ، رعایت بهداشت
