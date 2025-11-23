باشگاه خبرنگاران جوان - شروین بدو با اشاره به روند افزایشی مراجعه بیماران تنفسی در روزهای اخیر، گفت: در این روزها میزان مراجعه بیماران با عفونتهای حاد دستگاه تنفسی (بزرگسال و کودک) افزایش قابل توجهی یافته و مثبت شدن تستهای آنفلوانزا هم نسبت به هفتههای قبل بیشتر شده است.
وی با یادآوری تجربه سالهای گذشته افزود: امسال با بحران شدید مواجه نیستیم، اما هشدار جدی وجود دارد؛ بهویژه آنفلوانزا که مهمترین بیماری فصلیِ حال حاضر است.
وی آلودگی هوا را تشدیدکننده شرایط خواند و گفت: هرچه به روزهای سرد سال نزدیکتر میشویم، انتظار افزایش آلودگی هوا و ماندگاری آلایندهها بیشتر است و امسال هم بارندگی و باد بهاندازه کافی نداشتیم و این مسئله خطر درگیری افراد با بیماریهای تنفسی را افزایش میدهد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: مراکز درمانی و بیمارستانهای دانشگاه کاملاً برای پذیرش و خدمت رسانی به بیماران آمادهاند.
بدو با اشاره به نقش پیشگیری در مقابله با بیماری، گفت: یک سری نکات ساده داریم که مؤثرترین راه پیشگیری هستند از جمله شستوشوی مرتب دستها، رعایت فاصله فردی و پرهیز از روبوسی، بعد از تجربه کرونا اینها تبدیل به فرهنگ شده است. وی بر نقش خانوادهها در این زمینه تأکید کرد و گفت: آموزش کودکان بسیار مهم است، بخشی از زنجیره انتقال در مدارس، مهدکودکها و پیشدبستانیها اتفاق میافتد.
وی خطاب به خانوادهها توصیه کرد: برای سلامت خودتان، سالمندان و فرزندانتان این شرایط را جدی بگیرید.
منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران