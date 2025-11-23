باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون، پس از پایان دیدار تیمهای ملی فوتسال ایران و برزیل، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال بلافاصله با شهرزاد مظفر، سرمربی و المیرا ثمینی پور، مدیر تیم ملی فوتسال تماس گرفت و با آنها گفتوگو کرد.
مهدی تاج با اشاره به تعهد، تلاش شبانهروزی و اتحاد تیم، از بازیکنان به خاطر نمایشهای شجاعانه و روحیه رقابتیشان برابر تیم قدرتمند جهان قدردانی کرد و تاکید کرد که چنین عملکردی باعث افتخار جامعه ورزش ایران است.
سرمربی و مدیر تیم نیز ضمن تشکر از حمایتهای فدراسیون، ابراز کردند که این تشویق و توجه انگیزهای مضاعف برای تیم ایجاد کرده و باعث میشود دختران ایران با تمام توان خود در میادین بینالمللی حاضر شوند.