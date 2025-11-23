باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از نقض آشکار آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن پایتخت لبنان، «جوزف عون» رئیس جمهور این کشور فقط درخواست خود را از جامعه بین‌المللی برای مداخله و توقف حملات تکرار کرد.

عون گفت که هدف قرار گرفتن حومه جنوبی بیروت در بعد از ظهر امروز، «گواه دیگری بر بی‌توجهی اسرائیل به درخواست‌های مکرر توقف حملات به لبنان و امتناع آن از اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی» است.

عون افزود: «لبنان که نزدیک به یک سال است به توقف جنگ متعهد شده و ابتکار پشت ابتکار ارائه داده است، درخواست خود را از جامعه بین‌المللی برای پذیرش مسئولیت خود و مداخله قوی و جدی برای توقف حملات، جلوگیری از هرگونه وخامت اوضاع و جلوگیری از خونریزی بیشتر، تجدید می‌کند.»

از سوی دیگر، نواف سلام، نخست وزیر لبنان تأکید کرد که تجاوز به ضاحیه بیروت نیازمند تلاش‌های متحد نهاد‌های دولتی است. سلام افزود: ما به استفاده از تمام ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک با کشور‌های دوست برای محافظت از مردم لبنان ادامه خواهیم داد.

او ادامه داد: «حفاظت از مردم لبنان و جلوگیری از افتادن کشور به مسیر‌های خطرناک، اولویت ما در این مرحله حساس است».

علی عمار، عضو پارلمان فراکسیون وفاداری به مقاومت، خاطرنشان کرد که دشمن اسرائیلی از زمان اعلام آتش‌بس، به تمام مناطق لبنان حمله کرده است.

رژیم صهیونیستی عصر امروز یک آپارتمان مسکونی واقع در شهرک حاره حریک در حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. این حمله تا کنون ۵ شهید و ۲۸ زخمی برجای گذاشته، خسارات زیادی به منطقه وارد کرده و تعدادی از مراکز تجاری مجاور را تخریب کرده است.

منبع: المنار