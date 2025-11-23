باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمود قماطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان، گفت: «آنچه امروز اتفاق افتاد، یک اقدام تجاوزکارانه علیه حاکمیت لبنان بود».
این مقام حزبالله در ادامه هشدار داد که پس از حمله امروز «همه احتمالات وجود خواهد داشت» و گفت: «رهبری مقاومت پس از این حمله گزینههای مناسب را بررسی خواهد کرد».
او همچنین با اشاره به ادعای برخی رسانهها درباره شهادت یک فرمانده حزبالله در حمله امروز، گفت که نمیتواند هویت فرد مورد نظر را قبل از تایید فاش کند.
رژیم صهیونیستی عصر امروز حومه جنوبی بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. گفته میشود در این حمله ۵ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۲۰ نفر مجروح شدهاند.
پیش از این، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی در لبنان گزارش داده بود که «هیثم طباطبایی» از فرماندهان نظامی حزب الله، در این حمله به شهادت رسیده است؛ گزارشی که هنوز از سوی حزبالله تایید نشده است.
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در واکنش به این حمله، خواستار مداخله بینالمللی و جلوگیری از تشدید اوضاع شده است. در حالی که نواف سلام، نخست وزیر این کشور در واکنشی منفعلانه گفته است که «حفاظت از مردم لبنان و جلوگیری از افتادن کشور به مسیرهای خطرناک، اولویت او در این مرحله حساس است».
منبع: الجزیره