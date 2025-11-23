معاون وزیر نفت از تحویل ۳۹۱ میلیون لیتر نفت‌کوره کم‌سولفور به چهار نیروگاه حرارتی تا پایان آبان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محمدصادق عظیمی‌فر  با اعلام عزم دولت چهاردهم در کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی کشور اظهار کرد: تولید و تحویل نفت‌کوره کم‌سولفور در دو ماه گذشته همسو با تکمیل زنجیره تأمین سوخت، عملیاتی شد که با این اقدام نه‌تنها بخشی از سوخت نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، بلکه تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از آلاینده‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تا پایان آبان‌ امسال، در مجموع ۳۹۱ میلیون لیتر نفت‌کوره کم‌سولفور به چهار نیروگاه حرارتی تحویل شده است، گفت: تولید نفت‌کوره کم‌سولفور ازجمله اقدام‌هایی است که در فصل زمستان و پیک مصرف نقش قابل‌توجهی در صرفه‌جویی مصرف سوخت‌های اصلی نیروگاه‌ها از جمله نفت‌گاز نیروگاهی دارد.

 

 

 

