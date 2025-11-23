باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به روند آماده‌سازی آبی‌پوشان پیش از آغاز مجدد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم، اظهار کرد: با پایان یافتن فیفادی و رقابت‌های ملی، همه ملی‌پوشان استقلال به تمرینات تیم بازگشتند تا کادر فنی بتواند با حضور کامل بازیکنان، برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات منظم پیش از دیدار حساس مقابل الوصل را به درستی به اجرا گذارد.

وی در خصوص دیدار جام‌حذفی افزود: کادر فنی با بررسی دقیق فیلم و آنالیز بازی پادیاب، به بازیکنان هشدار داده بود که این تیم در ۲۰ دقیقه ابتدایی تمام توان خود را برای گلزنی به میدان خواهد آورد. متاسفانه، با وجود تکرار مکرر این هشدارها، بازیکنان ما به آنها بی‌توجه بودند و همان دقیقه‌های آغازین متحمل ضربه شدیم.

حیدری درباره انتقاد برخی پیشکسوتان نسبت به سبک بازی استقلال در این دیدار، اظهار داشت: کیفیت نامطلوب زمین مسابقه کاهش محسوس کیفیت فنی تیم را موجب شد. همه می‌دانند استقلال تیمی است که روی زمین بازی می‌کند، بنابراین وقتی مجبور باشیم در ورزشگاهی مانند تختی که زمینش هیچ شباهتی به استاندارد‌های فوتبال ندارد، بازی کنیم، طبیعتاً کیفیت بازی افت شدیدی خواهد داشت. دغدغه اصلی ما نیز حفظ سلامت بازیکنان و ستاره‌های تیم بود.

حیدری تصریح کرد: تیم‌هایی مثل پادیاب که در لیگ دسته دوم فعالیت می‌کنند، معمولا تیم‌های فیزیکی‌اند که با بازی پربرخورد و انگیزه بالا به دنبال کسب موفقیت هستند. این ویژگی باعث می‌شود چنین تیم‌هایی قدرت ایجاد شگفتی داشته باشند و گاهی تیم‌های بزرگ را از رقابت‌های حذفی حذف کنند. پادیاب تیمی قابل احترام است و نباید دست‌کم گرفته شود.

مربی استقلال درباره برخی انتقاد‌های بدون تحلیل تکید کرد: عده‌ای همیشه به دنبال ایراد گرفتن از استقلال‌اند، در حالی که تیم در هفته‌های اخیر فوتبال تماشاگرپسند ارائه داده و جزو مدعیان لیگ است. وقتی بهترین خط حمله را دارید و نتیجه‌گیری روند خوبی دارد، یعنی تیم در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این واقعیت برای بعضی‌ها قابل مشاهده نیست و آنها بدون درک شرایط، کادر فنی و بازیکنان را زیر سؤال می‌برند. روشن است که این انتقادات از سر دلسوزی نیست.

حیدری ادامه داد: استقلال به عنوان نماینده ایران در آسیا و یکی از شانس‌های قهرمانی، هرگز نباید بی‌گدار به آب بزند. حریف ما، تیمی از لیگ پایین‌تر بود که انگیزه بالایی برای دیده شدن داشت. بازیکنان ما باید با نظم، برنامه و رعایت دستورات تاکتیکی بازی کنند. اگر چه بسا در زمین نامناسب ورزشگاه تختی و پس از بازی شدید با پادیاب، وقوع مصدومیت برای مهره‌های کلیدی تیم شرایط را برای استقلال نامساعد می‌کرد. استقلال باید با درایت و حساب‌شده، تمام جوانب را در کورس مدعیان لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی مد نظر قرار دهد.

وی اعلام کرد: جام حذفی همیشه به عنوان جام شگفتی‌ها شناخته شده و اتفاقات غیرمنتظره زیادی در آن رخ می‌دهد، اما معیار اصلی ما اجرای اهداف و برنامه‌های کادر فنی است که تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و اکنون تمرکز تیم بر بازی‌های لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی است.

مربی استقلال در پایان درباره اظهارنظر‌های جنجالی مازیار زارع پیرامون بازی استقلال افزود: برایم قابل درک نیست چرا عده‌ای پیوسته به دنبال حاشیه‌سازی‌اند! اتفاقات بازی استقلال و اعلام پنالتی به سود تیم که توسط کارشناسان داخلی و خارجی تایید شده چه ارتباطی به سرمربی تیم دیگر دارد؟ خوشبختانه ورود VAR باعث پایان مداخلات غیرمسئولانه شده است و ما تابع قانونیم. شان باشگاه استقلال بالاتر از آن است که مانند برخی افراد درباره تیم‌های دیگر و مسابقات آنها اظهارنظر کنیم. واقعاً باید این رفتار‌های غیرحرفه‌ای پایان یابد. اگر قرار باشد اظهارنظر‌های نامربوط ادامه پیدا کند، فوتبال ما دچار مشکل جدی خواهد شد. انتظار می‌رود فدراسیون و ارکان قضایی با قاطعیت وارد عمل شده تا چنین رفتار‌هایی مد نشود.

منبع: باشگاه استقلال تهران