وزیر خارجه آمریکا مذاکرات امروز با مقامات اوکراینی را سازنده توصیف کرد، اما افزود که گفت‌و‌گو‌ها برای اصلاح توافق و کاهش شکاف‌ها ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا مذاکرات امروز درباره طرح آتش‌بس اوکراین را «سازنده» توصیف کرد و نسبت به آن خوشبینی نشان داد.

روبیو در سوئیس به خبرنگاران گفت: «نظر شخصی من این است که ما احتمالاً پربارترین و معنادارترین دیدار را در کل زمان مشارکتمان داشته‌ایم.»

وزیر خارجه آمریکا طرح صلح ۲۸ ماده‌ای دولت ترامپ را «یک محصول کاری بسیار خوب» توصیف کرد و مدعی شد که «بر پایه نظرات همه طرف‌های ذیربط بنا شده است.»

روبیو گفت که مقامات آمریکایی و اوکراینی اکنون به طور جداگانه برای بررسی برخی اصلاحات در این طرح دیدار می‌کنند، با این امید که «اختلافات کاهش یابد». او افزود که در نهایت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین باید این طرح را تأیید کنند. 

تیم‌های آمریکایی و اروپایی امروز (یکشنبه) در ژنو هستند تا پیرامون طرح صلح ارائه شده از سوی ترامپ گفت‌و‌گو کنند. عصر امروز، صدراعظم آلمان اعلام کرد که نباید انتظار داشت این گفت‌و‌گو‌ها ظرف چند روز آینده به یک نتیجه مشخص بیانجامد. 

پیش از ابراز خوشبینی روبیو، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با حروف بزرگ انگلیسی از «ناسپاسی» زلنسکی انتقاد کرده بود. او نوشت: «نوشت: «رهبری اوکراین هیچ گونه قدردانی از تلاش‌های ما نکرده است و اروپا همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد». پست او نگرانی کارشناسان را نسبت به آینده توافق برانگیخت.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: آتش بس اوکراین ، مذاکرات ژنو ، مارکو روبیو
خبرهای مرتبط
روبیو و ویتکاف برای مذاکرات طرح اوکراین وارد ژنو شدند
مرتس: مطمئن نیستیم که مذاکرات ژنو در روز‌های آینده به نتیجه برسد
ترامپ: اوکراین هیچ گونه قدردانی از ما نکرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان + فیلم و تصاویر
رویترز: آمریکا مرحله جدید عملیات علیه ونزوئلا را آغاز می‌کند
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
دیمیتریف: اوکراین طرح صلح آمریکا را افشا کرد 
چین: ژاپن سیگنال اشتباه «تکان‌دهنده‌ای» در مورد تایوان ارسال کرده است
دادگاه انصارالله ۱۷ متهم جاسوسی را به اعدام محکوم کرد
اردوغان: استقرار نیرو‌های ترکیه‌ای در غزه در مرحله بررسی است
شاعر افغانستانی، برنده جایزه معتبر شعر در ایتالیا شد
نماینده آمریکا: انتخابات در اوکراین ضروری است
حضور هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
مقام حزب‌الله: پس از حمله امروز اسرائیل، «همه احتمالات» وجود خواهد داشت
واکنش رئیس جمهور لبنان به تجاوز علیه بیروت: از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم مداخله کند
مقام آمریکایی: حزب‌الله قابلیت‌ها و ذخایر سلاح‌های خود را بازسازی کرده است
ترامپ: اوکراین هیچ گونه قدردانی از ما نکرده است
مرتس: مطمئن نیستیم که مذاکرات ژنو در روز‌های آینده به نتیجه برسد
حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان + فیلم و تصاویر
اردوغان: استقرار نیرو‌های ترکیه‌ای در غزه در مرحله بررسی است
روبیو و ویتکاف برای مذاکرات طرح اوکراین وارد ژنو شدند
تعداد کشته‌های سیل در ویتنام به ۹۰ نفر افزایش یافت 
حضور هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
دادگاه انصارالله ۱۷ متهم جاسوسی را به اعدام محکوم کرد
یک کودک در میان ۱۱ فلسطینی بازداشت شده در یورش‌های نظامی اسرائیل در کرانه باختری
ادعای ارتش اسرائیل درباره ترور فرمانده حماس
لاپید: کابینه نتانیاهو برای پنهان کردن شکست، انتخابات را به تأخیر می‌اندازد
چین: ژاپن سیگنال اشتباه «تکان‌دهنده‌ای» در مورد تایوان ارسال کرده است
دیمیتریف: اوکراین طرح صلح آمریکا را افشا کرد 
توفان «فینا» شمال استرالیا را در تاریکی فرو برد
اوکراین به نیروگاه برق مسکو حمله کرد
فراخوان الجزایر برای بازسازی غزه در اجلاس گروه‌ ۲۰
طالبان بر ساماندهی حضور کارگران افغان در ایران تأکید کرد
۳۴۲ نفر از اهالی غزه در اثر نقض آتش‌بس شهید شده‌اند
توقف ترافیک هوایی فرودگاه آیندهوون هلند به دلیل مشاهده پهپاد
بانک جهانی پرداخت بدهی‌ پروژه‌ها در افغانستان را از سرگرفت
شاعر افغانستانی، برنده جایزه معتبر شعر در ایتالیا شد
نماینده آمریکا: انتخابات در اوکراین ضروری است
سناتور‌های آمریکایی، طرح ۲۸ ماده‌ای را «روسی» خواندند
رویترز: آمریکا مرحله جدید عملیات علیه ونزوئلا را آغاز می‌کند
از سوگواری تا مهربانی؛ هزینه سالگرد، نذر بیماران دیالیزی شد + فیلم
یورش گسترده نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری