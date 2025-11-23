باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا مذاکرات امروز درباره طرح آتش‌بس اوکراین را «سازنده» توصیف کرد و نسبت به آن خوشبینی نشان داد.

روبیو در سوئیس به خبرنگاران گفت: «نظر شخصی من این است که ما احتمالاً پربارترین و معنادارترین دیدار را در کل زمان مشارکتمان داشته‌ایم.»

وزیر خارجه آمریکا طرح صلح ۲۸ ماده‌ای دولت ترامپ را «یک محصول کاری بسیار خوب» توصیف کرد و مدعی شد که «بر پایه نظرات همه طرف‌های ذیربط بنا شده است.»

روبیو گفت که مقامات آمریکایی و اوکراینی اکنون به طور جداگانه برای بررسی برخی اصلاحات در این طرح دیدار می‌کنند، با این امید که «اختلافات کاهش یابد». او افزود که در نهایت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین باید این طرح را تأیید کنند.

تیم‌های آمریکایی و اروپایی امروز (یکشنبه) در ژنو هستند تا پیرامون طرح صلح ارائه شده از سوی ترامپ گفت‌و‌گو کنند. عصر امروز، صدراعظم آلمان اعلام کرد که نباید انتظار داشت این گفت‌و‌گو‌ها ظرف چند روز آینده به یک نتیجه مشخص بیانجامد.

پیش از ابراز خوشبینی روبیو، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با حروف بزرگ انگلیسی از «ناسپاسی» زلنسکی انتقاد کرده بود. او نوشت: «نوشت: «رهبری اوکراین هیچ گونه قدردانی از تلاش‌های ما نکرده است و اروپا همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد». پست او نگرانی کارشناسان را نسبت به آینده توافق برانگیخت.

منبع: سی ان ان