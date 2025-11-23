رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست، گفت: باید صادقانه واقعیات را به مردم بگوییم که برای حل مشکلات اقتصادی چه راهکار‌هایی باید اجرایی شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد تنظیم بازار عصر امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴، با حضور دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه که معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دائم ستاد تنظیم بازار نیز در آن حضور داشتند، با تأکید بر لزوم دستیابی به راهکار‌های عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم و گرانی اظهار داشت: در دنیا راهکار‌های مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکار‌ها در این زمینه موثرتز بوده است.

پزشکیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود، تصریح کرد: باید با ارائه راهکار‌های مناسب، روند‌های اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکار‌ها نباید در حامعه فشار و شوک ایجاد کند، بلکه اصلاح روند‌ها باید با آرامش انجام شود.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم جبران افزایش قیمت کالا‌های اساسی از طریق توزیع کالابرگ گفت: دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد. دولت نمی‌تواند به کالا‌هایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد.

در این جلسه گزارشی نیز از آخرین قیمت اجناس مختلف در بازار ارائه شد.

