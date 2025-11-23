باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آتش‌سوزی گسترده در منطقه «الیت» چالوس گفت: در این حادثه شاهد گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات اطفای حریق در کشور هستیم. طی روز‌های گذشته به‌طور میانگین روزانه ۴۵ تا ۶۰ سرتی پرواز توسط هواپیما‌های ایلوشین سپاه و هلیکوپتر‌های نیرو‌های مسلح انجام شده است.

وی افزود: برای نخستین‌بار در جنگل‌های شمال، دو فروند هواپیمای غول‌پیکر ایلوشین سپاه به‌طور همزمان وارد عملیات شدند که هرکدام ۴۰ تن آب را در مسیر آتش تخلیه می‌کردند.

به‌گفته ظفری، در این عملیات «هشت هلی‌کوپتر از هوافضای سپاه، نیروی زمینی سپاه، نیروی هوایی ارتش، فراجا و هلال‌احمر» مشارکت داشته‌اند؛ بخشی برای پاشش آب و بخشی دیگر برای هلی‌برد نیرو‌ها به نقاط دارای آتش فعال.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از استفاده از ظرفیت‌های فناورانه داخلی خبر داد و گفت: تصاویر ماهواره ایرانی خیام برای تحلیل شرایط و ویژگی‌های آتش مورد استفاده قرار گرفت و تمام نرم‌افزار‌های پیش‌بینی جهت، وضعیت و پیشروی آتش نیز کاملاً ایرانی بودند.

او با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه افزود: به دلیل شیب بالای ۸۰ درصد، صخره‌ای بودن مسیر و سختی دسترسی، از تیم‌های هیئت صخره‌نوردی، هیئت کوهنوردی، نیرو‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و آتش‌نشانی استان‌های معین برای اعزام به نقاط آتش فعال استفاده شد. این نیرو‌ها آموزش‌دیده و حرفه‌ای هستند و عملیات خود را در سخت‌ترین شرایط اجرا کردند.

ظفری در ادامه گفت: تمام این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها تحت فرماندهی واحد و در چارچوب سازمان مدیریت بحران کشور به‌کارگیری شده است. رئیس سازمان نیز شبانه‌روزی در منطقه حضور دارد و بر تقسیم کار، تقسیم وظایف و عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پایان با ابراز امیدواری از ثبات شرایط جوی اظهار کرد: اگر باد شدید در منطقه حاکم نشود و تغییر ناگهانی در وضعیت آب‌وهوا رخ ندهد، امید داریم طی روز‌های آینده آتش کنترل‌شده را به‌طور کامل مهار، لکه‌گیری و خاموش کنیم و مأموریت را در کوتاه‌ترین زمان اعلام پایان دهیم.

منبع: سازمان مدیریت بحران کشور