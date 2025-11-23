سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در آتش‌سوزی الیت چالوس، روزانه ده‌ها سورتی پرواز، دو هواپیمای غول‌پیکر ایلوشین سپاه و هشت فروند هلی‌کوپتر از نیرو‌های مختلف برای کنترل آتش به‌کار گرفته شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آتش‌سوزی گسترده در منطقه «الیت» چالوس گفت: در این حادثه شاهد گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات اطفای حریق در کشور هستیم. طی روز‌های گذشته به‌طور میانگین روزانه ۴۵ تا ۶۰ سرتی پرواز توسط هواپیما‌های ایلوشین سپاه و هلیکوپتر‌های نیرو‌های مسلح انجام شده است.

وی افزود: برای نخستین‌بار در جنگل‌های شمال، دو فروند هواپیمای غول‌پیکر ایلوشین سپاه به‌طور همزمان وارد عملیات شدند که هرکدام ۴۰ تن آب را در مسیر آتش تخلیه می‌کردند.

به‌گفته ظفری، در این عملیات «هشت هلی‌کوپتر از هوافضای سپاه، نیروی زمینی سپاه، نیروی هوایی ارتش، فراجا و هلال‌احمر» مشارکت داشته‌اند؛ بخشی برای پاشش آب و بخشی دیگر برای هلی‌برد نیرو‌ها به نقاط دارای آتش فعال.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از استفاده از ظرفیت‌های فناورانه داخلی خبر داد و گفت: تصاویر ماهواره ایرانی خیام برای تحلیل شرایط و ویژگی‌های آتش مورد استفاده قرار گرفت و تمام نرم‌افزار‌های پیش‌بینی جهت، وضعیت و پیشروی آتش نیز کاملاً ایرانی بودند.

او با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه افزود: به دلیل شیب بالای ۸۰ درصد، صخره‌ای بودن مسیر و سختی دسترسی، از تیم‌های هیئت صخره‌نوردی، هیئت کوهنوردی، نیرو‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و آتش‌نشانی استان‌های معین برای اعزام به نقاط آتش فعال استفاده شد. این نیرو‌ها آموزش‌دیده و حرفه‌ای هستند و عملیات خود را در سخت‌ترین شرایط اجرا کردند.

ظفری در ادامه گفت: تمام این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها تحت فرماندهی واحد و در چارچوب سازمان مدیریت بحران کشور به‌کارگیری شده است. رئیس سازمان نیز شبانه‌روزی در منطقه حضور دارد و بر تقسیم کار، تقسیم وظایف و عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پایان با ابراز امیدواری از ثبات شرایط جوی اظهار کرد: اگر باد شدید در منطقه حاکم نشود و تغییر ناگهانی در وضعیت آب‌وهوا رخ ندهد، امید داریم طی روز‌های آینده آتش کنترل‌شده را به‌طور کامل مهار، لکه‌گیری و خاموش کنیم و مأموریت را در کوتاه‌ترین زمان اعلام پایان دهیم.

منبع: سازمان مدیریت بحران کشور

برچسب ها: اطفای حریق ، آتش سوزی جنگل‌ها ، سازمان مدیریت بحران کشور
خبرهای مرتبط
هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگل‌ها در میدان حاضر است
در جلسه هیئت دولت ارائه شد؛
گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
رئیس سازمان مدیریت بحران:
اکنون هیچ شعله آتشی از جنگل‌های الیت زبانه نمی‌کشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگل‌ها در میدان حاضر است
آخرین اخبار
گسترده‌ترین عملیات اطفای حریق کشور در الیت چالوس؛ استفاده همزمان از ۲ ایلوشین ۴۰تنی
اتمام بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه
پیش ثبت نام حدود ۷۰ هزار نفر برای حج ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها + فیلم
اعلام زمان ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
نمایش اقتدار بزرگ‌ترین اجتماع بسیجیان پایتخت
پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت
درخواست از شورای شهر برای تعیین تکلیف آرامستان‌های جدید پایتخت
بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است
تهران دچار ناترازی شدید اکولوژیک است
اجرای نمایش تاریک‌ترین کودتا، با روایت دانش‌آموزان در دهه دوم فاطمیه
اجتماع بزرگ فاطمیون «یاس کبود» در دارالمؤمنین تهران برگزار می‌شود
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگل‌ها در میدان حاضر است
آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار تعطیل است
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
خدمات‌رسانی ویژه اتوبوسرانی تهران به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام
اجتماع امت فاطمی با بازنمایی صحن انقلاب در شرق تهران
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار