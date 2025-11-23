پس از اینکه ترامپ، زلنسکی را به ناسپاسی متهم کرد، او مجددا در تلگرام خود از رئیس جمهور آمریکا تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در واکنش به پست دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، گفت که اوکراین از آمریکا و رئیس جمهور آن، «به خاطر تمام تلاش‌ها و کمک به کی‌یف سپاسگزار است».

زلنسکی در تلگرام نوشت: «اوکراین از آمریکا، از قلب هر آمریکایی و به ویژه از رئیس جمهور ترامپ به خاطر کمکی که با موشک‌های جاولین آغاز می‌شود و جان اوکراینی‌ها را نجات می‌دهد، سپاسگزار است.»

زلنسکی همچنین از اروپا و کشور‌های گروه ۷ و گروه ۲۰ تشکر کرد و گفت تلاش برای حفظ این حمایت مهم است.

رئیس جمهور اوکراین افزود: «به همین دلیل است که ما با دقت روی هر نکته و هر قدم به سوی صلح کار می‌کنیم. همه چیز باید به درستی برنامه‌ریزی شود تا بتوانیم واقعاً به این جنگ پایان دهیم و از وقوع دوباره جنگ جلوگیری کنیم.»

ساعاتی پیش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در انتقادی تند، زلنسکی را به «ناسپاسی» متهم کرد. او با حروف انگلیسی بزرگ نوشت: «رهبری اوکراین هیچ گونه قدردانی از تلاش‌های ما نکرده است و اروپا همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد». ترامپ تا کنون بارها زلنسکی را به ناسپاسی متهم کرده است. جنجالی‌ترین آن زمستان سال گذشته و در برابر دوربین خبرنگاران در کاخ سفید اتفاق افتاد. در جریان نشست سه نفره زلنسکی، ترامپ و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، زلنسکی به ناسپاسی متهم شده و او مجبور به تشکر در برابر دوربین‌ها شد.

شایان ذکر است که مقامات اوکراینی، آمریکایی و اروپایی روز یکشنبه در ژنو دیدار کردند تا در مورد پیش‌نویس طرحی که واشنگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کرده بود، بحث کنند. به گفته ترامپ، زلنسکی تا روز پنجشنبه مهلت دارد که این طرح را تایید کند.

بر اساس سندی که توسط رویترز مشاهده شده، اروپایی‌ها نسخه اصلاح‌شده‌ای از طرح آمریکا را ارائه داده‌اند که محدودیت‌های پیشنهادی برای نیرو‌های مسلح و امتیازات ارضی کی‌یف را به تعویق می‌اندازد.

منبع: رویترز

