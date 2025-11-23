برخورد ۲ خودرو در محدوده بلوار اتحاد شیراز ۲ کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس فارس اظهار کرد: امروز با اعلام گزارش برخورد ۲ دستگاه خودرو ال ۹۰ و پیکان در محدوده بلوار اتحاد، ابتدای بلوار قبادی (گردخون) نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این تصادف، ۲ نفر کشته شدند، ادامه داد: پیکر فوت شدگان به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: همچنین در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند و پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان‌های شهید رجایی و نمازی شیراز منتقل شدند.

او افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه ، حادثه رانندگی
۲ کشته و ۴ مصدوم در حادثه رانندگی در شیراز
