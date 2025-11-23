در چارچوب دیداری حساس از هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس، آرسنال برابر تاتنهام به پیروزی ۴-۱ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس، تیمهای لندنی آرسنال و تاتنهام در ورزشگاه امارات به مصاف هم رفتند که توپچیها با ارائه یک نمایش مقتدرانه چهار بر یک به پیروزی رسیدند.
در دیداری یکطرفه و در حالی که توماس فرانک از همان ابتدا پرچم سفید را بالا برده بود، میکل آرتتا هدیه منچسترسیتی و لیورپول را با آغوش باز قبول و یک هشدار کوچک هم به آلیانتس آرنا ارسال کرد.
آرسنال با گلهای تروسار و ۳ گل از ازه، در نهایت با نتیجه ۴ بر یک از سد حریف دیرینه خود گذشت. گل تاتنهام را ریچارلیسون به ثمر رساند.
آرسنال با درهم کوبیدن رقیب دیرینهاش، ۲۹ امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول لیگ برتر ماند. اسپرز نیز پس از ثبت یک نتیجه بد دیگر در بازیهای بزرگ، در جایگاه نهم ایستاد.
شاگردان آرتتا چهارشنبه همین هفته در لیگ قهرمانان به مصاف بایرن مونیخ خواهند رفت؛ دیداری که بدون شک نبرد آمادهترین تیمهای این روزهای اروپا است.