وزیر نیرو با صدور ۴ حکم انتصاب و جابجایی چند مدیر خود، تغییرات مهم و کلیدی را در راس مدیران ارشد وزارت نیرو انجام داد که مهمترین آن تغییر معاون آب و آبفای وزارتخانه بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی عصر روز یک شنبه دوم آذر ماه در احکامی، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر در امور آب و آبفا، سرپرست شرکت ساتکاب و مشاور امور آب و آبفا را منصوب کرد.

تابع‌جماعت؛ معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات

«ماشااله تابع‌جماعت» که پیش از این در سمت مدیرکل وزارتی وزارت نیرو مشغول به فعالیت در این وزارتخانه بود به عنوان معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه منصوب شد.

وی دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه صنعت آب و برق، فوق لیسانس مهندسی صنایع و دکترای مدیریت کسب و کار بوده و دارای بیش از ۲۷ سال تجربه مدیریتی و اجرایی در حوزه‌های تخصصی وزارت نیرو است. مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو در دولت یازدهم، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت نیرو در دولت یازدهم، عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و دبیر شورای مشاوران وزیر نیرو را در کارنامه کاری خود دارد.

جانباز؛ معاون آب و آبفای وزارت نیرو

علی‌آبادی همچنین "حمیدرضا جانباز" را به عنوان معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب کرد.

جانباز پیش از این معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو بود. وی در پیشینه کاری خود مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و مشاور وزیر نیرو را دارا بوده و سابقه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و معاونت معاونت امور مجامع، هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور و مدیرعاملی آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان را دارد.

جوانبخت؛ مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا

در ادامه این احکام، "محمد جوانبخت" نیز به عنوان مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا انتصاب شد. وی نیز پیش از این در سمت معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مشغول به فعالیت بود و سابقه فعالیت به عنوان فرمانده سابق قرب (قرارگاه بازسازی) نوح (ع) و همچنین موسسه حرا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) را در کارنامه خود دارد.

گلابکش؛ سرپرست شرکت ساتکاب

با حکم عباس علی‌آبادی، "مهران گلاب‌کش" نیز به سمت سرپرست شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) منصوب شد.

گلابکش در سابقه خود معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر، معاون طرح و توسعه و مجری طرح‌های نیروگاهی شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مجری طرح‌های انتقال نیرو سازمان توسعه برق ایران و معاون طرح‌های توسعه برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان را داراست.

کردی؛ معاونت مالی، حقوقی و مجلس

همچنین حکم "آرش کردی"، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو نیز که تاکنون به عنوان سرپرست این معاونت مشغول به خدمت بود، توسط وزیر نیرو به وی ابلاغ شد. کردی در کارنامه خود سوابقی مانند مدیرعاملی شرکت مادر تخصصی توانیر، مدیرعاملی شرکت مادر تخصصی ساتکاب و مدیرعامل برق منطقه‌ای باختر را دارد.

 منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزرات نیرو ، وزیر نیرو
خبرهای مرتبط
وزیر نیرو:
بیش از ٢ میلیارد مترمکعب ظرفیت شیرین‌سازی آب در دستور کار قرار دارد
وزیر نیرو:
دولت چهاردهم با قاطعیت طرح‌های آبرسانی را دنبال می‌کند
وزیر نیرو: کمک می‌کنیم کرمان در رتبه اول انرژی‌های تجدیدپذیر بماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
بیشترین میزان خسارت را در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تهران وارد شد
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
آخرین اخبار
سوخت نیروگاه‌های کشور تأمین شد
راهنمای کامل تعمیر کفش‌های ورزشی، کوهنوردی و روزمره
هدف دشمن، مردم ایران و ایجاد تفکیک بین مردم و نظام اسلامی بود
آلودگی هوا همچنان درکلان شهر‌ها جولان می‌دهد
جنگ دیگر فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود
بیشترین میزان خسارت را در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تهران وارد شد
لزوم همکاری بین سازمانی وبین المللی برای کاهش خطرات سوانح طبیعی
۹۰ درصد کشت گندم در مناطق سردسیر انجام شد
کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند
۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور از ابتدای سال
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲ آذرماه
پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق طرح نشاندار کردن جان گرفتند
برنامه سازمان بورس برای چهار ماه آینده مشخص شد/ مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
کمبود کالایی در بازار مصرفی کشور وجود ندارد
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه در روز سبز شاخص‌ها
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
شفافیت، کارایی و انصاف محصول یک معماری صحیح در هسته معاملات بازار سرمایه
اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری