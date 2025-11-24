مراسم سوگواری حضرت زهرا(س) آیینی ۳۵ ساله از ارادت به اهل‌بیت(ع) با حضور گسترده مردم شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در شب شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س)، بانوی عصمت و طهارت، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور گسترده مردم ولایتمدار و دوستداران اهل‌بیت(ع) در شیراز برگزار شد.

این آیین معنوی که بیش از ۳۵ سال است به‌صورت مستمر در منزل  سرهنگ حاج اسکندر قاسمی این شهر برپا می‌شود، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم این کلانشهر به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، زائران و مجاوران با برپایی مجالس عزاداری، قرائت زیارت‌نامه و ذکر مصائب حضرت زهرا(س)، یاد و نام آن بانوی بزرگ اسلام را گرامی داشتند. استمرار این سنت مذهبی طی سه دهه گذشته، نشان‌دهنده جایگاه ویژه فرهنگ فاطمی در میان مردم شیراز و اهتمام آنان به پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی است.

این مراسم با حضور امیر رضایی فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مسئولان استانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمد چوگانی، مدیر مرکز تخصصی فقه و حقوق امام حسین (ع)، در این مراسم اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) در تمام ابعاد زندگی خویش، دفاع از ولایت و پاسداری از مکتب تشیع را محور قرار دادند و همین رویکرد، الگویی روشن برای شیعیان و به‌ویژه نسل بسیجیان امروز است.

او  تأکید کرد که علما، مسئولان فرهنگی و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای می‌توانند با بهره‌گیری از این سیره، فرهنگ ولایی و ارزش‌های انقلاب اسلامی را بیش از پیش تقویت کنند.

حجت الاسلام چوگانی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی حضرت زهرا (س) گفت: فداکاری‌های بانوی بزرگوار از جمله پایبندی به حجاب و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر، بیانگر عمق ایمان و التزام ایشان به اصول و ارزش‌های اسلامی است.

برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه (س) ، شیراز ، سوگواری و عزاداری
