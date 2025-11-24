باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در شب شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س)، بانوی عصمت و طهارت، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور گسترده مردم ولایتمدار و دوستداران اهل‌بیت(ع) در شیراز برگزار شد.

این آیین معنوی که بیش از ۳۵ سال است به‌صورت مستمر در منزل سرهنگ حاج اسکندر قاسمی این شهر برپا می‌شود، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم این کلانشهر به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، زائران و مجاوران با برپایی مجالس عزاداری، قرائت زیارت‌نامه و ذکر مصائب حضرت زهرا(س)، یاد و نام آن بانوی بزرگ اسلام را گرامی داشتند. استمرار این سنت مذهبی طی سه دهه گذشته، نشان‌دهنده جایگاه ویژه فرهنگ فاطمی در میان مردم شیراز و اهتمام آنان به پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی است.

این مراسم با حضور امیر رضایی فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مسئولان استانی برگزار شد.