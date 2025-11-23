تیم تنیس ایتالیا موفق شد فاتح رقابت‌های دیویس کاپ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم تنیس ایتالیا با برتری مقابل اسپانیا عنوان قهرمانی رقابت‌های دیویس کاپ ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.

در فینال این رقابت‌ها که به میزبانی شهر بولونیا برگزار شد، متئو برتینی در دیدار اول در دو ست پیاپی با نتایج ۶-۳ و ۶-۴ بر پابلو کارنیو بوستا غلبه کرد و تیم میزبان را پیش انداخت.

در مسابقه دوم انفرادی نیز که حدود سه ساعت به طول انجامید، فلاویو کوبولی بعد از شکست ۱-۶ در ست نخست مقابل جائومه مونار به بازی برگشت و دو ست بعدی را با نتایج نزدیک ۷-۶ و ۷-۵ از آن خود کرد تا تیم ایتالیا برای سومین سال متوالی فاتح رقابت‌های دیویس کاپ شود.

این برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ به این سو است که یک تیم برای سه دوره پیاپی، جام قهرمانی رقابت‌های دیویس کاپ را بالای سر می‌برد.

برچسب ها: تنیس ، دیویس کاپ
خبرهای مرتبط
نیویورک آماده انفجار؛
سینر و آلکاراس دوباره به هم رسیدند
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
کارلوس آلکاراس ۰ - ۲ یانیک سینر/ مرد هویجی قهرمان جام ۶ میلیون دلاری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم‌نهایی جام حذفی/ زمان بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
اخراج موقت سهرابیان از استقلال
مهاجم استقلال در ازبکستان رباط پاره کرد!
حذف خاتون بم از لیگ قهرمانان آسیا
تاج در واکنش به حواشی تیم‌ملی: اگر حمایت می‌خواهیم باید انتقادات را بپذیریم
از درخشش نوجوان ایرانی در بانکوک تا حضور تیم کبدی در مسابقات جهانی + فیلم
شکست فوتسالیست‌های ایرانی مقابل برزیل
سهرابیان زیر تیغ باشگاه استقلال؛ اخلاق از همه چیز مهمتر است
دنیامالی: موفقیت‌های کاراته انتظارات را بالا برده است/ فدراسیون‌ها به ملی‌پوشان حقوق بدهند
فرزانه توسلی پس از باخت به برزیل: قول می‌دهم ایتالیا و پاناما را ببریم
آخرین اخبار
النصر و رونالدو همچنان روی نوار پیروزی
آغاز مسابقات جهانی کیک بوکیسنگ از فردا
مهدی طارمی از قلعه نویی عذرخواهی کرده است/ نباید اجازه بدهیم بازیکن محوری در تیم ملی باشد
هت‌تریک قهرمانی ایتالیا در تنیس دیویس کاپ
آرسنال ۴-۱ تاتنهام/ ازه قهرمان جدید شهر لندن + فیلم
ادامه فصل درخشان الشمال با حضور بازیکن ۳۸ ساله ایرانی
برد یاران جهانبخش در بلژیک
شکست تیم تنیس‌روی‌میز نوجوانان ایران در یک قدمی مدال جهانی
حیدری: پنالتی استقلال ربطی به مازیار زارع ندارد؛ برخی فقط دنبال حاشیه هستند!
اسکوچیچ: تراکتور آماده نمایش باکیفیت مقابل نسف است
کرمونزه ۱ - ۳ رم/ گرگ‌ها صدر جدول را پس گرفتند + فیلم
تماس رییس فدراسیون فوتبال با سرمربی و مدیر تیم ملی فوتسال
المپیک ناشنوایان توکیو؛ ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز کاروان ایران تا پایان روز نهم
پنجره انتخابی جام‌جهانی بسکتبال؛ امینی مصدوم شد تا «پیتر» راهی بیروت شود
بازگشت قلی‌زاده در شب شکست یاران محبی
عیادت وزیر ورزش از «النا معدنی‌پور»؛ پیگیری شرایط موتورسوار سانحه دیده
دومین برد شهداب در لیگ والیبال
سهرابیان زیر تیغ باشگاه استقلال؛ اخلاق از همه چیز مهمتر است
فرزانه توسلی پس از باخت به برزیل: قول می‌دهم ایتالیا و پاناما را ببریم
شهرزاد مظفر: مقابل برزیل بیش از توان مایه گذاشتیم
مهاجم استقلال در ازبکستان رباط پاره کرد!
حذف خاتون بم از لیگ قهرمانان آسیا
شکست فوتسالیست‌های ایرانی مقابل برزیل
با ارزش‌ترین بازیکنان دربی دلامادونینا + عکس
اعلام زمان قرعه کشی مرحله یک هشتم‌نهایی جام حذفی/ زمان بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
دنیامالی: موفقیت‌های کاراته انتظارات را بالا برده است/ فدراسیون‌ها به ملی‌پوشان حقوق بدهند
تاج: فدراسیون فوتبال از گسترش ورزش دانشگاهی حمایت می‌کند
اخراج موقت سهرابیان از استقلال
از درخشش نوجوان ایرانی در بانکوک تا حضور تیم کبدی در مسابقات جهانی + فیلم
تاج در واکنش به حواشی تیم‌ملی: اگر حمایت می‌خواهیم باید انتقادات را بپذیریم