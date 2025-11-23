باشگاه خبرنگاران جوان - تیم تنیس ایتالیا با برتری مقابل اسپانیا عنوان قهرمانی رقابت‌های دیویس کاپ ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.

در فینال این رقابت‌ها که به میزبانی شهر بولونیا برگزار شد، متئو برتینی در دیدار اول در دو ست پیاپی با نتایج ۶-۳ و ۶-۴ بر پابلو کارنیو بوستا غلبه کرد و تیم میزبان را پیش انداخت.

در مسابقه دوم انفرادی نیز که حدود سه ساعت به طول انجامید، فلاویو کوبولی بعد از شکست ۱-۶ در ست نخست مقابل جائومه مونار به بازی برگشت و دو ست بعدی را با نتایج نزدیک ۷-۶ و ۷-۵ از آن خود کرد تا تیم ایتالیا برای سومین سال متوالی فاتح رقابت‌های دیویس کاپ شود.

این برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ به این سو است که یک تیم برای سه دوره پیاپی، جام قهرمانی رقابت‌های دیویس کاپ را بالای سر می‌برد.