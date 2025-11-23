سخنگوی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی در خصوص علت مخالفت آموزش و پرورش با تعطیلی مدرسه‌ها در روز‌های آلوده توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی گفت: بحث تصمیم استانی بوده باید از مدیران استانی سوال بکنیم در کمیته چه گذشته، اما به طور کلی موقعی که یک کمیته تصمیم بگیرد همه اعضای آن کمیته با هم تصمیم گرفته‌اند و به نظر من خیلی شاید مناسب نباشد که بیایم خارج از کمیته بگوییم چه کسی موافق و چه کسی مخالف بوده، چون تصمیم جمع بوده است.

وی افزود: موقعی که یک تصمیم جمعی تصمیم گیری میشود باید همه اعضای آن جمع از تصمیم اتخاذ شده حمایت کنند. موقعی که مدرسه را تعطیل کنیم ولی بازار باز است و والدین باید فردا سر کار روند، تردد جریان دارد بنابراین نباید همه چیز را در مدرسه خلاصه کنیم و بگوییم عامل ایجاد آلودگی صرفاً حضور دانش آموزان در مدرسه نیست، شاید یکی از عوامل کاهنده باشد.

فرهادی ادامه داد: در ترافیک شهر‌های خاص تاثیر دارد ولی به شخصه معتقدم این کار‌ها را باید مسائل پژوهشی به صورت دقیق مشخص کند و ما بپذیریم کاهش زمان آموزش خطر زیادی برای یادگیری دانش آموزان دارد. دانش آموزی که آسیب می‌بیند، جبران یادگیری بعدا برای معلم و خود دانش آموز و اولیا سخت است.

فرهادی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه سلامتی در این شرایط از هزینه تعطیلی بیشتر است یا خیر عنوان کرد: باید بررسی و پژوهش کنیم واقعاً من نمی‌دانم. آموزش مجازی به هر حال تقویت شده، انصافاً دولت هم در بستر سامانه شاد کمک کرده، خیلی کار‌های خوبی صورت گرفته، تعداد سرور‌ها و سرعت تلاش شده افزایش پیدا کند ولی به طور کلی فاصله بین آموزش در فضای مجازی با آموزش حضوری در کلاس بسیار زیاد است و قابل پر کردن نیست.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، آلودگی هوا ، تعطیلی مدارس
درخواست وزارت بهداشت برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا/ پیشنهاد غیرحضوری شدن مدارس
یک ترفند ساده خانگی برای مقابله با گلودرد + فیلم
چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها ممنوع شد
لزوم توجه نظام آموزشی به تغییرات نحوه علم آموزی توسط دانش آموزان + فیلم
آغاز ثبت‌نام آزمون EPT آذرماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
بهترین راه دفع آلودگی هوا از بدن + فیلم
انواع مزاج خشک به زبان ساده + فیلم
راهکاری موثر برای کنترل دیابت بارداری + فیلم
سرویس شارژ همراهی؛ دو برابر اعتبار برای مشترکان اعتباری همراه اول
تجهیز بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی با ابزار‌های شناختی ایران‌ساخت
