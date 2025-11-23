آمریکا در آستانه آغاز مرحله تازه عملیات نظامی علیه ونزوئلا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - چهار مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کردند دولت آمریکا در حال آمادهسازی برای آغاز مرحله تازهای از عملیات نظامی مرتبط با ونزوئلاست. به گفته این مقامات، این مرحله جدید در روزهای آینده کلید خواهد خورد و بخشی از رویکرد سختگیرانهتر واشنگتن در قبال کاراکاس محسوب میشود.
روزنامه نیویورکتایمز نیز در تحلیلی نوشت اقدام آمریکا بیش از آنکه یک عملیات پلیسی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر باشد، شکلی از «محاصره نظامی» است که هدف آن افزایش فشار بر دولت ونزوئلا و محدود کردن تحرکات آن است. این گزارشها نشان میدهد سیاستهای واشنگتن در قبال ونزوئلا وارد فاز تازهای از تنش و اعمال فشار شده است.