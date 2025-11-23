به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛نجفی -همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، مراسم عزاداری نوگلان فاطمی با حضور نزدیک به یک هزار کودک و نوجوان در شهرستان میناب برگزار شد.

سید محسن مرتضوی، مسئول ستاد نوگلان فاطمی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: این برنامه معنوی همزمان در اغلب شهرستان‌های استان و در همراهی با مراسم تشییع شهدای گمنام برگزار می‌شود و هدف آن زنده نگه داشتن یاد و ارزش‌های فاطمی در میان نسل جدید است.

وی افزود: در میناب، حضور فرماندار ویژه، مدیر آموزش و پرورش، اعضای شورای تأمین، روسای ادارات تبلیغات اسلامی و پلیس راهور، همراه با خانواده‌های شهدا و عزاداران، جلوه‌ای خاص به این مراسم بخشید.

این آیین فرهنگی–مذهبی که هرساله با هدف ترویج سیره حضرت زهرا(س) و آشنایی نسل نوجوان با ابعاد شخصیتی بانوی دو عالم برگزار می‌شود، صحنه‌هایی از شور، ارادت و همبستگی دینی را در سطح شهرستان رقم زد.