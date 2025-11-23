باشگاه خبرنگاران جوان - صمیم مرادی روزبهانی با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر پاک ۱۰۰ شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) اظهار داشت: در مسیر برگزاری این مراسم که روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ از مسیر دانشگاه تهران تا معراج شهدا در خیابان بهشت برگزار می‌شود، ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۶، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ برای تامین سلامت و ایمنی شرکت کنندگان در مراسم جهت انجام اقدامات لازم و هماهنگی دستگاه‌های تخصصی عضو ستاد‌های مدیریت بحران مناطق در حالت آماده باش هستند.

مرادی روزبهانی اظهار داشت: فعال‌سازی ستاد گمشدگان و همچنین ارزیابی‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و رفع عدم انطباق‌ها در این مراسم از سوی اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۶، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ انجام خواهد شد.

روزبهانی همچنین از استقرار خودروی فرماندهی عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در مسیر مراسم تجمعات هیات‌های مذهبی و دارالشهدائیان در منطقه ۱۷ خبر داد و گفت: همچنین عوامل ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۱۱ و ۱۲، برای انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم در مسیر‌های مشخص شده مستقر خواهند شد.

وی در پایان افزود: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمعات انبوه را به عنوان یکی از خطرات احتمالی در نظر می‌گیرد و در تجمعات انبوه سال‌های اخیر حضور فعالانه داشته است.

منبع: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران