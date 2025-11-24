اسقاط خودرو در یک سال به اندازه ۷ سال قبل از دولت چهاردهم

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، کارگروه کاهش آلودگی هوا که در دوره قبل غیرفعال بود، دوباره فعال شد. این کارگروه متشکل از بیش از ۲۰ دستگاه است که ۱۱ دستگاه اصلی آن مسئولیت مستقیم در حوزههایی، چون بهبود کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی دارند.
وی اظهار کرد: حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و پیگیری مستمر نقطه قوت این کارگروه بوده است. همچنین تأکید شده که نمایندگان دستگاهها در سطح معاون وزیر یا نماینده تامالاختیار حضور داشته باشند تا تصمیمات بهطور جدی پیگیری شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: مهمترین قانون بالادستی در این حوزه، قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ است که دارای ۱۴ آییننامه اجرایی است. متأسفانه بخش زیادی از این آییننامهها تاکنون اجرا نشده است. با وجود این، کارگروه ملی تلاش کرده موضوعات کلیدی مانند کیفیت سوخت، مصرف مازوت در نیروگاهها و اسقاط خودروهای فرسوده را بهطور ویژه پیگیری کند. در شرایط محدودیت منابع انرژی و تحریمها، وزارت نفت با همکاری شرکتهای دانشبنیان اقداماتی برای کاهش میزان گوگرد در مازوت انجام داده تا در زمان وارونگی، آلودگی نیروگاههای شهری کاهش یابد.
انصاری گفت: با وجود همه این تلاشها، مشکلات همچنان جدی است. ما در نقش دستگاه نظارتی پیگیر موضوعات هستیم و علاوه بر آن، نهادهای نظارتی بیرونی مانند سازمان بازرسی کل کشور و مجلس نیز این مسائل را دنبال میکنند. هدف ما این است که با توجه به شرایط واقعی کشور، از روشهای مختلف برای کاهش مشکلات سوخت و کنترل صنایع آلاینده استفاده کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه از پیگیری جدی برنامههای کاهش آلودگی هوا در کشور خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان خوزستان گفت: کاهش فلرینگ و اصلاح شیوه برداشت نیشکر از جمله محورهایی است که باید بهطور کامل اجرایی شود. تاکنون بخشی از برداشت سیاه کاهش یافته و برداشت سبز افزایش پیدا کرده، اما این روند هنوز کامل نشده است.
انصاری افزود: مشکلات آلودگی هوا نیازمند عزم جدی و زمان منطقی است و در کوتاهمدت نمیتوان وعده رفع کامل این معضل را داد. با این حال، سازمان محیط زیست در مسیر کاهش روزهای ناسالم حرکت میکند و همکاریهایی با صنایع بزرگ از جمله ذوبآهن اصفهان و فولاد مبارکه در حال انجام است.
رئیس سازمان محیط زیست درباره برقیسازی خودروها توضیح داد: بهصورت پایلوت، طرح برقیسازی موتورسیکلتهای کار با همکاری استانداری و شهرداری تهران آغاز شده و تاکنون برنامه ۲۰ هزار دستگاه در حال اجراست. با این وجود، هیچ برنامه اسقاطی برای موتورسیکلتها پیش نرفته است.
وی همچنین به وضعیت خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: در کشور حدود ۱۱۰ هزار خودروی کشنده فرسوده با مصرف بالای سوخت وجود دارد که سهم زیادی در آلودگی هوا دارند. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی پای کار آمده و مقرر شده به ازای واردات هر خودروی کشنده، یک خودروی فرسوده اسقاط شود.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت محیطبانان اشاره کرد و گفت: سطح حقوقی و امکانات پرسنل سازمان محیط زیست پایینتر از سایر بخشهاست و ناترازی جدی در مأموریتها و منابع وجود دارد. محیطبانان ما هفت برابر استاندارد جهانی وظیفه پایش و حفاظت را بر عهده دارند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تلاشهای زیادی انجام شده است؛ از جمله تأمین حدود ۳۰۰ خودروی عملیاتی برای مناطق حفاظتشده تا پایان سال و تصویب جذب ۷۰۰ نیروی انسانی جدید که آزمون آن سال آینده برگزار خواهد شد. همچنین رایزنیهایی با سازمان اداری و استخدامی برای بهبود روند جذب و تجهیز نیروها در حال انجام است.
انصاری از تلاش برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای محیط بانان و جذب محیط بانان بومی خبر داد و گفت: محیطبانان بومی در اولویت جذب و حمایت قرار دارند.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و مزایای محیطبانان متناسب با تورم نبوده، افزود: هرچند در بخشهایی مانند اضافهکاری و جیره غذایی رشدهایی صورت گرفته، اما این افزایشها پاسخگوی شرایط اقتصادی نیست و انگیزه لازم برای همکاران ما به طور کامل محقق نشده است.
