دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و نسف قارشی در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا امروز در ورزشگاه مرکزی ازبکستان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در  هفته پنجم مرحله گروهی لیک نخبگان آسیا امروز ساعت  ۱۷:۱۵ در استادیوم مرکزی شهر قارشی ازبکستان به مصاف تیم فوتبال نسف قارشی می‌رود.  

این ۲ تیم در شرایط متفاوت امروز به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم تراکتور با ۲ تساوی و ۲ برد و کسب ۸ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته است. از آن طرف تیم نسف قارشی بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی این رقابت‌ها ایستاده است.  

البته اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور   بیان کرده که به نتایج ضعیف نسف قارشی در بازی‌های گذشته توجهی ندارد و تیمش به دنبال پیروزی در این بازی و ارتقای جایگاه خود در جدول لیگ نخبگان آسیا است.  

به هر حال تراکتوری‌ها با تعویق بازی جام حذفی برابر پرسپولیس استراحت بیشتری کردند و مصدومانشان رسیده‌اند و همگی برای بازی امروز این تیم در اختیار کادر فنی هستند. همچنین  محمد نادری هم از مصدومیت خود ریکاوری کرده و می‌تواند بازی را شروع کند. تنها غایب تراکتور،  ایگور پوستونسکی هافبک خوش‌نقش تراکتور است که با مصدومیت بلندمدتی مواجه شده. علاوه بر این،   اودیل خامروبکوف، هافبک تیم تراکتور نیز سابقه بازی در نسف قارشی  را داشته و در دیدار امروز انگیزه زیادی برای اثبات توانایی خود به تیم سابقش دارد.  

شاگردان اسکوچیچ به دنبال این هستند که سومین بازی خود را در لیگ نخبگان آسیا با پیروزی پشت سر بگذرانند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و در مرحله بعدی این رقابت‌ها با قرعه آسانی مواجه شوند.  

در آن طرف، تیم فوتبال نسف قارشی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و هر چهار دیدار قبلی خود مقابل الاهلی عربستان، الهلال عربستان، شباب الاهلی امارات و الوحده امارات را با شکست پشت سرگذاشته است. این تیم محکوم به برد بازی خانگی برابر تیم تراکتور است تا به جدول لیگ نخبگان آسیا برگردد و برای صعود از گروهش امیدوار بماند.   

 نسف  قارشی بازیکنان خارجی چندان مطرحی  ندارد. دراگان چران، ستاره کهنه‌کار صربستانی مهاجم نام‌آشنای این تیم است که به تیم‌های ایرانی از جمله تراکتور سابقه گلزنی دارد.  آدنیس شالا، وینگر کوزوویی نسف نیز بازیکن خطرناکی است و شم گلزنی بالایی دارد. همچنین نسف ۵ ملی‌پوش ازبک هم در لیست خود دارد، از جمله حسین نورچائف، مهاجم نوک خطرناک تیم ملی ازبکستان که بهترین گلزن این تیم است.

روزیکول بردیف، سرمربی ازبکستانی تیم نسف که فصل گذشته با این تیم به قهرمانی رسیده بود به علت نتایج ضعیف تیمش به درب خروج نزدیک‌تر شده است.  

۲ تیم ۱۰ سال پیش  در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر رفته‌اند که  تیم تراکتور در ۲ بازی رفت و برگشت برابر تیم نسف قارشی شکست خورد و اکنون این تیم تبریزی به دنبال انتقام از حریف ازبکی خود است.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، تیم فوتبال نسف قارشی ، لیگ نخبگان آسیا
