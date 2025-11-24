باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و الچه در دیداری از چارچوب هفته‌ی سیزدهم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا شاگردان آلونسو سومین بازی بدون بردشان را پشت سر بگذارند.

حملات نامنظم رئال مادرید در نیمه نخست حاصلی در پی نداشت و در عوض الچه در ابتدای نیمه دوم به گل اول رسید. تقلا‌های مادرید برای دستیابی به گل نخست تا دقیقه ۷۸ ادامه داشت تا اینکه ارسال آرنولد به داخل محوطه جریمه با اثرگذاری بلینگام به دین هویسن رسید و این مدافع حساب کار را یک بر یک کرد. این، اما پایان کار نبود و الچه روی یک ضدحمله فوراً برتری را پس گرفت. آلوارو رودریگس، بازیکن سابق رئال مادرید با حرکت تکنیکی خود دفاع مادرید را به هم ریخت و با یک شلیک دیدنی پای چپ از پشت محوطه جریمه گوشه دروازه کورتوا را هدف قرار داد. لوس‌بلانکوس تنها ۳ دقیقه بعد به بازی برگشت و بلینگام یک گل جنجالی به ثمر رسوند. الچه با اخراج شوست در دقیقه ۹۶ ده نفره شد، اما تساوی حفظ شد.

رئال مادرید با این تساوی، ۳۲ امتیازی شد و در صدر جدول لالیگا باقی ماند، اما آنها اکنون تنها یک امتیاز از بارسلونا بیشتر دارند.