شاگردان ژابی آلونسو در هیچ‌یک از ۳ مسابقه اخیر خود در تمام رقابت‌ها به پیروزی نرسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و الچه در دیداری از چارچوب هفته‌ی سیزدهم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا شاگردان آلونسو سومین بازی بدون بردشان را پشت سر بگذارند.

حملات نامنظم رئال مادرید در نیمه نخست حاصلی در پی نداشت و در عوض الچه در ابتدای نیمه دوم به گل اول رسید. تقلا‌های مادرید برای دستیابی به گل نخست تا دقیقه ۷۸ ادامه داشت تا اینکه ارسال آرنولد به داخل محوطه جریمه با اثرگذاری بلینگام به دین هویسن رسید و این مدافع حساب کار را یک بر یک کرد. این، اما پایان کار نبود و الچه روی یک ضدحمله فوراً برتری را پس گرفت. آلوارو رودریگس، بازیکن سابق رئال مادرید با حرکت تکنیکی خود دفاع مادرید را به هم ریخت و با یک شلیک دیدنی پای چپ از پشت محوطه جریمه گوشه دروازه کورتوا را هدف قرار داد. لوس‌بلانکوس تنها ۳ دقیقه بعد به بازی برگشت و بلینگام یک گل جنجالی به ثمر رسوند. الچه با اخراج شوست در دقیقه ۹۶ ده نفره شد، اما تساوی حفظ شد.

 رئال مادرید با این تساوی، ۳۲ امتیازی شد و در صدر جدول لالیگا باقی ماند، اما آنها اکنون تنها یک امتیاز از بارسلونا بیشتر دارند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لالیگای اسپانیا ، رئال مادرید
خبرهای مرتبط
۵ غایب بزرگ رئال برابر المپیاکوس
پاریسی‌ها به دنبال وینیسیوس؛ طغیان ستاره برزیلی کار دستش می‌دهد؟
لالیگای اسپانیا؛
بارسلونا ۴ - ۰ اتلتیک بیلبائو/ در‌های معبد فوتبال با گلباران باز شد+ فیلم
دعوای ۷۰۰ میلیون یورویی امباپه و پاری‎‌‎سن‎‌ژرمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
خبر خوش برای رونالدو!
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
آخرین اخبار
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد