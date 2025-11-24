باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در مهمترین بازی هفته دوازدهم سری آ ایتالیا، دو تیم همشهری اینتر و میلان در دربی دلامادونینا به مصاف هم رفتند که شاگردان آلگری موفق شدند با یک گل میزبانشون رو شکست دهند. دیداری که سه امتیازش علاوه بر بُعدِ حیثیتی، به لحاظ جدولی هم برای دو تیم اهمیت زیادی داشت.

درنیمه اول، با وجود موقعیت‌های بهتری که اینتری‌ها داشتند، دروازه میلان به لطف درخشش مانیان و همچنین کمک تیر دروازه بسته ماند و توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. اما در نیمه دوم، میلان چهره‌ای هجومی‌تر به خودش گرفت و سعی در بهم ریختگی خط دفاع اینتر داشت که این شیوه بازی، خیلی زود جواب داد و دقیقه ۵۴، کریستین پولیشیچ با فرصتی‌طلبی روی برگشت شوت سائلماکِرز، دروازه اینتر رو باز کرد.

بعد از این گل، فشار اینتر برای جبران نتیجه بیشتر شد تا اینکه آنها به پنالتی هم رسیدند. اوج هیجان در نیمه دوم، موقعیت اینتری‌ها برای فرار از شکست بود که چالهان‌اوغلو ضربه پنالتی را، با واکنش مانیان سنگربان میلان، از دست داد تا این دروازه بان فرانسوی بهترین بازیکن زمین هم شناخته شود. مهار این ضربه، شوک بزرگی برای بازیکنان اینتر بود و آنها در ادامه هم توان جبران نتیجه را نداشتند و با پذیرفتن شکست در این مسابقه حساس، فرصت رسیدن به صدر جدول را هم از دست دادند.

میلان با این برد، صعود چشمگیری در رده بندی سری آ داشت و با ۲۵ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. اینتر هم با ۲۴ امتیاز به رده چهارم سقوط کرد.