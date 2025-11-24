باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم سومین شب از ایام سوگواری حضرت زهرا (س) با حضور گسترده‌ی مردم ولایت‌مدار صالح‌آباد در حسینیه زنجیرزنان این شهر برگزار شد. در این مراسم جت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم طهماسبی، امام جمعه بخش صالح‌آباد، به بیان معارف فاطمی پرداخت و حاج مهدی قاسمی نیز با نوای سوزناک خود فضای مجلس را معطر به ذکر اهل بیت (ع) کرد. سومین شب از مراسم عزاداری ایام فاطمیه با حضور اقشار مختلف مردم، جوانان و هیئت‌های مذهبی در حسینیه زنجیرزنان این شهر برگزار شد.

در پایان مراسم، عزاداران با ذکر مصیبت و سینه‌زنی در فضایی آکنده از معنویت و اشک، ارادت خود را به ساحت بانوی دو عالم ابراز داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزائی - همدان

