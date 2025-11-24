باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت را که سالها با آثار ماندگاری در صحنه تئاتر، سینما و تلویزیون غنای آیین روایت ایران و ایرانی را فزونی بخشید، به خانواده، دوستان، همکاران رادیو و تلویزیون و جامعه دانشگاهی، فرهنگی و هنری کشور تسلیت گفت.
به گزارش روابطعمومی رسانه ملی، متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام
درگذشت هنرمند پیشکسوت، هادی مرزبان، مایه اندوه جامعه هنری و خانواده رسانه ملی شد. او که سالها با آثار ماندگاری در صحنه تئاتر، سینما و تلویزیون غنای آیین روایت ایران و ایرانی را فزونی بخشید، از زمره کسانی بود که صدا را به معنا بدل کرد و معنا را در خدمت نور و ایمان به کار گرفت و سرانجام نیز در همین خاک افتخارآفرین رخ در نقاب خاک کشید.
اینجانب، درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران رادیو و تلویزیون و جامعه دانشگاهی، فرهنگی و هنری کشور تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن خادم صادق اندیشه و آفرینشگری، غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران