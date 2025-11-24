باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسمی معنوی و باشکوه شامگاه امشب با حضور اقشار مختلف مردم، امام جمعه، فرماندار، بخشدار مرکزی وجمعی از مسئولان شهرستان در روستای خان‌آباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ استان همدان برگزار شد و حجت‌الاسلام باقری، امام جمعه محبوب شهرستان، به ایراد سخنرانی پرداخت. همچنین حاج بهزاد حسنی اهری با نوای دلنشین خود به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداخت و فضای مراسم را معنوی‌تر ساخت.

این آیین مذهبی با استقبال گسترده اهالی روستا و علاقه‌مندان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور خود بار دیگر ارادت و محبت خویش را نسبت به بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، ابراز داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد گنجی - همدان

