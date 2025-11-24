با تشدید اقدامات نظارتی در سامانه هوشمند سوخت، حذف وسیع کارت‌های سوخت نامعتبر عمدتاً متعلق به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های سرقتی یا اوراق‌شده وارد فاز تازه‌ای شده است؛ طرحی که به گفته منابع رسمی، نه‌تنها زمینه تخلفات سوختی را به‌طور محسوس کاهش داده، بلکه روزانه بیش از یک میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه هوشمند سوخت طی سال‌های گذشته با حجم بزرگی از کارت‌های غیرفعال یا مشکوک مواجه بود؛ کارت‌هایی که به دلیل نبود دسترسی کامل دستگاه‌های مختلف، ابطال آنها عملیاتی نمی‌شد و همین خلأ باعث تداوم برخی برداشت‌های غیرمجاز یا غیرقابل ردیابی از شبکه سوخت کشور شده بود.

با اتصال داده‌های پلیس فراجا به سامانه هوشمند و آغاز یک فرآیند تقاطع‌گیری گسترده، انباشت ۱۸ ساله اطلاعات اصلاح شد و صد‌ها هزار کارت نامعتبر شناسایی و حذف شد؛ اقدامی که حالا به‌عنوان یکی از جدی‌ترین برنامه‌های کنترلی در حوزه سوخت معرفی می‌شود.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت درباره جزئیات این اقدام توضیح داده است که کارت‌ها مفقود نشده‌اند، بلکه ۵۳۰ هزار کارت سوخت را سوزانده‌ایم و این عدد اکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار کارت شده است. 

او با اشاره به پیامد‌های این روند گفته است که خروجی این اقدام کاهش مصرف حدود ۱.۲میلیون لیتر در روز است و تأکید کرده که روند شناسایی و ابطال کارت‌های مشکوک ادامه خواهد داشت.

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت نیز در توضیح ابعاد فنی این طرح گفته است که در دولت چهاردهم و پس از سال‌ها، بانک اطلاعاتی سامانه هوشمند سوخت با همکاری فراجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادستانی کل کشور به‌روزرسانی شده است.

این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که همزمان با حذف کارت‌های غیرمجاز، زیرساخت‌های فنی سامانه نیز برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید تقویت شده و وزارت نفت از مسیر همکاری بین‌دستگاهی، کنترل بیشتری بر شبکه مصرف سوخت اعمال می‌کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سامانه هوشمند سوخت ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
دستگیری قاچاقچیان سوخت در کرج؛ کشف ۶۱ کارت سوخت
دبیر دوم کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد؛
بسته پنج‌گانه مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
سوزاندن ۶۰۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز - واقعا این همه کارت سوخت غیر مجاز چگونه صادر شده است . سیستم بازرسی کجای موضوع قرار دارد.
۰
۱
پاسخ دادن
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود