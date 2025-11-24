باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد دوشنبه سوم آذر ۱۴۰۴ انتشار یافته، آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله عصر روز یکشنبه جنگندههای رژیم متجاوز صهیونیستی به منطقه مسکونی در ضاحیه بیروت و ترور بزدلانه فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان، شهید هیثم علی طباطبایی، که نقض فاحش آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ و تعرضی وحشیانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان بوده و منجر به شهید و زخمی شدن دهها نفر از شهروندان عادی لبنانی از جمله زنان و کودکان معصوم شد، را به شدت محکوم کرده و بر ضرورت محاکمه و مجازات سرکردگان این رژیم بهخاطر ارتکاب این عمل تروریستی و جنایت جنگی تاکید مینماید.
وزارت امور خارجه در بیانیه یاد شده، ضمن ادای احترام به مقام والای شهید هیثم علی طباطبایی که عمر بابرکت خویش را در راه دفاع از لبنان و مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی سپری کرد و با تسلیت به رهبری و رزمندگان حزبالله لبنان و خانوادههای شهدا، ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی را عامل اساسی در تداوم قانونشکنی و تجاوزات رژیم صهیونیستی دانسته و مسئولیت مستقیم ضامنان آتشبس را در این خصوص خاطرنشان میکند.
همچنین در بیانیه وزارت امور خارجه تأکید شده است: این وزارتخانه با یادآوری نقضهای مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، بیعملی و سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال تجاوزهای مستمر و جنایات بیشمار رژیم اسرائیل علیه مردم لبنان را تاسفبار و غیرقابل توجیه دانسته و خواستار اقدام جدی از سوی جامعه بینالمللی برای مقابله با تروریسم سازمانیافته و جنگافروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه میباشد. بدون تردید ماجراجوییهای نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بزرگترین تهدید، نه فقط برای صلح و ثبات این منطقه بلکه برای صلح و امنیت بینالمللی است و بنابراین مقابله با این تهدید مسئولیتی جهانی است.
منبع: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران