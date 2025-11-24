باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در خراسان جنوبی هنرمندان زیادی در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنند که یکی از هنرهای ارزشمند و قدیمی، برک بافی است.
در شهرستان سربیشه که قطب تولید کرک مرغوب است، بانوان برک باف، این هنر قدیمی را زنده نگه داشتهاند و پارچههایی مرغوب را تولید میکنند.
یکی از بانوان هنرمند برک باف شهرستان سربیشه گفت: ابتدا کرک از بز جدا شده و پس از آن مو را از کرک جدا میکنیم تا آماده حلاجی شود.
او افزود: پس از حلاجی نوبت به ریسندگی میرسد و با نخ تولید شده، پارچههای برک بافته میشود.
یکی دیگر از بانوان برک باف بیان کرد: پارچههای برک خود رنگ است و رنگ مصنوعی ندارد؛ همچنین این پارچه خواص درمانی دارد و برای دردهای مفصلی کاربرد دارد.
بیشتر بخوانید
او گفت: از این پارچهها زانوبند، جلیقه، کت و پیراهن بافته میشود که یکی از خواص آن، ضد اشتعال بودن آن است.
محمدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: در شهرستان سربیشه ۸۲ هزار رأس بز کرکی وجود دارد.
او افزود: از این تعداد بز، سالانه ۴۰ تن کرک حاصل میشود که کرک مورد نیاز برک بافی شهرستان را تأمین میکند.
محمدی اظهار کرد: کرک اضافه نیز به سایر شهرستانها ارسال میشود.