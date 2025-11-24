بانوان شهرستان سربیشه با فعالیت در عرصه برک بافی، سبب احیای این هنر شده و اشتغال را نیز برای چندین نفر فراهم کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در خراسان جنوبی هنرمندان زیادی در حوزه صنایع دستی فعالیت می‌کنند که یکی از هنر‌های ارزشمند و قدیمی، برک بافی است.

در شهرستان سربیشه که قطب تولید کرک مرغوب است، بانوان برک باف، این هنر قدیمی را زنده نگه داشته‌اند و پارچه‌هایی مرغوب را تولید می‌کنند.

یکی از بانوان هنرمند برک باف شهرستان سربیشه گفت: ابتدا کرک از بز جدا شده و پس از آن مو را از کرک جدا می‌کنیم تا آماده حلاجی شود.

او افزود: پس از حلاجی نوبت به ریسندگی می‌رسد و با نخ تولید شده، پارچه‌های برک بافته می‌شود.

یکی دیگر از بانوان برک باف بیان کرد: پارچه‌های برک خود رنگ است و رنگ مصنوعی ندارد؛ همچنین این پارچه خواص درمانی دارد و برای درد‌های مفصلی کاربرد دارد.

او گفت: از این پارچه‌ها زانوبند، جلیقه، کت و پیراهن بافته می‌شود که یکی از خواص آن، ضد اشتعال بودن آن است.

محمدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: در شهرستان سربیشه ۸۲ هزار رأس بز کرکی وجود دارد.

او افزود: از این تعداد بز، سالانه ۴۰ تن کرک حاصل می‌شود که کرک مورد نیاز برک بافی شهرستان را تأمین می‌کند.

محمدی اظهار کرد: کرک اضافه نیز به سایر شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

