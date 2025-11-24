باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ فوتبال‌ام ال اس آمریکا، اینتر میامی در خانه‌ی سینسیناتی به پیروزی ۴-۰ رسید تا به دیدار نیمه نهایی صعود کند.

مسی در این دیدار بازهم گوشه‌ای از شاهکارهایش را به نمایش گذاشت. فوق ستاره‌ی آرژانتینی ابتدا گل نخست اینتر میامی را با ضربه‌ی سر به ثمر رساند و سپس با پاس گل‌هایی که داد، زمینه‌ساز سه گل بعدی تیمش شد.

اینتر میامی در مرحله‌ی بعد که به‌نوعی دیدار فینال کنفرانس شرق لیگ MLS محسوب می‌شود، به مصاف نیویورک سیتی اف‌سی خواهد رفت که بامداد امروز با یک گل فیلادلفیا را شکست داد. در کنفرانس غرب هم، ونکوور وایتکپس، تیمی که توماس مولر را در اختیار دارد با پیروزی بامداد دیروز مقابل لس‌آنجلس اف‌سی، یک پای فینال است.

به سبب رتبه‌ی بهتر اینتر میامی در فصل عادی، ورزشگاه چیس سنتر از فینال کنفرانس شرق میزبانی خواهد کرد. دیدار فینال کنفرانس شرق MLS روز ۳۰ نوامبر (۹ آذر) برگزار خواهد شد.