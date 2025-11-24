باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در سراسر کشور+ فیلم

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در سراسر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت زهرا (س) مردم در جای جای ایران اسلامی با برپایی موکب ها و هیأت ها به عزاداری پرداختند.

 

 

 

