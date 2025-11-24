باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضعیت هوا گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان این هفته در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. به همین سبب در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی احتمال رسیدن شاخص آلودگی به آستانه بسیار ناسالم و خطرناک دور از انتظار نیست. لازم به ذکر است امروز در شرق و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد رخ خواهد داد.

ضیاییان افزود: چهارشنبه بعد از ظهر در استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی و پنجشنبه برخی نقاط در استان‌های مازندران و گلستان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۴ آذرماه) صاف و غبار آلود به تدریج افزایش ابر با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۵ آذرماه) صاف تا کمی ابری و غبارآلود با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۴ و ۵ آذرماه) بندرعباس با دمای ۳۲ و ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۸- و ۷- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.

به گزارش ایسنا، صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.

منبع: مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضعیت هوا