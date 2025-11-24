باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده رقابت‌های کشتی بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان، با برگزاری دیدار‌های نهایی کشتی آزاد بسته شد.

در این روز از مسابقات، کشتی آزاد ایران صاحب یک مدال طلا، ۳ مدال نقره و یک مدال برنز شد. بر این اساس محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم طلا گرفت. کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، ابوالفضل زهره‌وند در وزن ۷۴ کیلوگرم و محمد قمرپور در ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند. عرفان ستاری هم در ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

حسین نوری دیگر آزادکار ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بود که از دستیابی به مدال وزن ۸۶ کیلوگرم بازماند.

در کشتی فرنگی هم ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز از آن کاروان ایران شد. در این بخش میثم دزفولی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. مهدی بخشی در ۶۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. ضمن اینکه صادق ابوالوفایی در ۶۰ کیلوگرم، محمد زراعت‌پیشه در ۷۷ کیلوگرم و محمدرضا شعبانی در ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز اوزان خود دست یافتند.

با این اوصاف کشتی فرنگی و آزاد ایران به ترتیب با مجموع ۶ و ۵ مدال عنوان قهرمانی بخش تیمی را به خود اختصاص دادند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان