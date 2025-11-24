باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، در ادامه دومین روز مسابقات کشتی آزاد در بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) ابوالفضل زهره وند در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم برابر حریفی از قرقیزستان قرار گرفت. او نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد وصاحب مدال نقره شد.
وی روز گذشته در اولین مبارزه خود حریف ترکیهای اش را ضربه فنی کرد. او در دومین مبارزه هم صاحب برتری ۱۰ بر صفر برابر حریفی از ارمنستان شد. در ادامه زهره وند نماینده مغولستان را ۱۵ بر ۴ برد و فینالیست شد.
امروز محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم و کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند.
با مدال نقره زهره وند، مجموع مدالهای کاروان ایران به ۲۶ رسید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.