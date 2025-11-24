باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در ادامه رقابت‌های روز دهم بازی‌های المپیک ناشنوایان و در کشتی آزاد، عرفان ستاری در وزن ۹۷ کیلوگرم برای کسب مدال برنز به مصاف حریفی از قزاقستان رفت و با برتری ۷ بر صفر صاحب این مدال شد.

ستاری روز گذشته بعد از استراحت در دور نخست، مبارزه خود در دور دوم را برابر حریفی از روسیه برگزار کرد و ۱۶ بر ۶ پیروز شد. او برای انجام مبارزه خود مقابل حریفی از هند که قهرمانی المپیک را در کارنامه دارد روی تشک رفت، اما با نتیجه ۷ به یک شکست خورد و بدین ترتیب امروز مبارزه پایانی خود را برای کسب مدال برنز انجام داد.

امروز در کشتی آزاد، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم طلا گرفت و کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم و ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند.

مدال برنز ستاری، بیست و هفتمین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.