باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در چارچوب دومین روز رقابت‌های کاراته در بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (دوشنبه ۳ آذر) نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم در اولین مبارزه نماینده ترکیه را ۵ برصفر شکست داد. او در دومین مبارزه با حریفی از الجزایر رو‌به‌رو شد و با نتیجه ۵ بر ۳ صاحب برتری شد.

زکی زاده با این دو برد به فینال وزن ۵۰- کیلوگرم مسابقات کاراته راه یافت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.