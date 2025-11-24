باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در جریان رقابت‌های کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم در اولین مبارزه برابر حریفی از جمهوری چک ۶ بر صفر پیروز شد. او در دور دوم با حریفی از کشور میزبان مبارزه کرد و ۶ بر ۷ باخت.

سارا ادریا با این عملکرد به مدال برنز وزن ۶۱- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان دست یافت.

مدال برنز ادریا، بیست و نهمین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.