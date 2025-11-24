کامران رضایی نژاد در وزن ۷۵ کیلوگرم مسابقات کاراته المپیک ناشنوایان صاحب مدال برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در مرحله رده بندی وزن ۷۵- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) کامران رضایی نژاد باید رو در روی نماینده مالی قرار می گرفت اما این حریف او حاضر به مبارزه نشد. بدین ترتیب رضایی نژاد به مدال برنز دست یافت.

وی امروز در اولین مبارزه نماینده آذربایجان را ۶ بر صفر برد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از ونزوئلا قرار گرفت و با پیروزی ۴ بر ۲، وارد جمع چهار نفر برتر این وزن از مسابقات قرار گرفت. مبارزه سوم کامران رضایی نژاد برابر نماینده ترکیه انجام شد و در حالیکه ۲ بر صفر پیش بود در یک صدم ثانیه پایانی امتیاز از دست داد و نتوانست فینالیست شود.

مدال برنز رضایی نژاد، سی و یکمین مدال کاروان ایران است.

در جریان مسابقات کاراته، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم و زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم هم فینالیست شده‌اند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.