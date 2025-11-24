با وجود ورود نام‌های سنگین‌وزن مثل المالکی و السودانی به رقابت، چارچوب هماهنگی اعلام کرده که هنوز برای تعیین نخست‌وزیر زود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عامر الفایز، از رهبران «چارچوب هماهنگی» و رئیس ائتلاف «تصمیم»، تاکید کرد که هنوز هیچ زمان مشخصی برای انتخاب نامزد نخست‌وزیری تعیین نشده است و «چارجوب» زمان زیادی پیش‌رو دارد تا شخصیت موردنظر برای تشکیل دولت جدید را نهایی کند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شورای حزب الدعوه الإسلامیه روز شنبه اعلام کرد نوری المالکی، دبیرکل حزب را برای تصدی منصب نخست‌وزیری در دولت آینده عراق نامزد کرده است.

الفایز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری شفق‌نیوز توضیح داد که روند انتخاب نخست‌وزیر «به‌طور واقعی پس از تایید نتایج انتخابات آغاز می‌شود، سپس انتخاب رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، و پس از آن نامزد چارچوب مامور تشکیل کابینه خواهد شد». او تاکید کرد که صحبت از موعد‌های نزدیک «دقیق نیست و با روند قانونی همخوانی ندارد».

به گفته او، در حال حاضر هیچ جلسه‌ای برای بررسی اسامی نامزد‌ها یا انتخاب فرد مناسب برای نخست‌وزیری برنامه‌ریزی نشده و نیرو‌های تشکیل‌دهنده «چارچوب هماهنگی» تا این لحظه روی هیچ نامی توافق نکرده‌اند. او افزود هرآنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود «موضع رسمی نیست و در جلسات داخلی نیز مطرح نشده است».

الفایز اشاره کرد که «چارجوب هماهنگی» معیار‌های مشخصی برای انتخاب نخست‌وزیر آینده تعیین کرده و کمیته ویژه، اسامی داوطلبان را براساس این معیار‌ها بررسی می‌کند و نتیجه نهایی را به رهبری ائتلاف ارائه خواهد داد تا گزینه نهایی تعیین شود.

او در پایان گفت که همه گزینه‌ها همچنان باز است و «چارچوب هماهنگی» تا زمانی که به یک دیدگاه سیاسی مشترک نرسد، در تصمیم‌گیری عجله نخواهد کرد.

هفته گذشته «چارچوب هماهنگی» دو کمیته تشکیل داد: ۱) کمیته تشکیل دولت شامل عمار حکیم، همام حمودی و عبدالساده الفریجی و ۲) کمیته مذاکره با گروه‌های سیاسی شامل نوری المالکی، هادی العامری، فالح الفیاض و محسن المندلاوی.

منابع آگاه به شفق‌نیوز گفته‌اند که کمیته مصاحبه با نامزد‌های نخست‌وزیری پنج گزینه را دریافت کرده است. این افراد عبارت‌اند از:نوری المالکی، رهبر ائتلاف دوله القانون، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، حمید الشطری، رئیس دستگاه اطلاعات، عبدالحسین عبطان، وزیر پیشین جوانان و ورزش و آخرین گزینه باسم البدری، رئیس هیئت «مسائله و عدالت».

منبع: شفق‌نیوز

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، چارچوب هماهنگی
خبرهای مرتبط
دیدار مهم السودانی با بارزانی درباره تشکیل دولت آینده عراق
السودانی: پیروزی در انتخابات به‌تنهایی تضمین تشکیل دولت نیست
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد