باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عامر الفایز، از رهبران «چارچوب هماهنگی» و رئیس ائتلاف «تصمیم»، تاکید کرد که هنوز هیچ زمان مشخصی برای انتخاب نامزد نخست‌وزیری تعیین نشده است و «چارجوب» زمان زیادی پیش‌رو دارد تا شخصیت موردنظر برای تشکیل دولت جدید را نهایی کند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شورای حزب الدعوه الإسلامیه روز شنبه اعلام کرد نوری المالکی، دبیرکل حزب را برای تصدی منصب نخست‌وزیری در دولت آینده عراق نامزد کرده است.

الفایز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری شفق‌نیوز توضیح داد که روند انتخاب نخست‌وزیر «به‌طور واقعی پس از تایید نتایج انتخابات آغاز می‌شود، سپس انتخاب رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، و پس از آن نامزد چارچوب مامور تشکیل کابینه خواهد شد». او تاکید کرد که صحبت از موعد‌های نزدیک «دقیق نیست و با روند قانونی همخوانی ندارد».

به گفته او، در حال حاضر هیچ جلسه‌ای برای بررسی اسامی نامزد‌ها یا انتخاب فرد مناسب برای نخست‌وزیری برنامه‌ریزی نشده و نیرو‌های تشکیل‌دهنده «چارچوب هماهنگی» تا این لحظه روی هیچ نامی توافق نکرده‌اند. او افزود هرآنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود «موضع رسمی نیست و در جلسات داخلی نیز مطرح نشده است».

الفایز اشاره کرد که «چارجوب هماهنگی» معیار‌های مشخصی برای انتخاب نخست‌وزیر آینده تعیین کرده و کمیته ویژه، اسامی داوطلبان را براساس این معیار‌ها بررسی می‌کند و نتیجه نهایی را به رهبری ائتلاف ارائه خواهد داد تا گزینه نهایی تعیین شود.

او در پایان گفت که همه گزینه‌ها همچنان باز است و «چارچوب هماهنگی» تا زمانی که به یک دیدگاه سیاسی مشترک نرسد، در تصمیم‌گیری عجله نخواهد کرد.

هفته گذشته «چارچوب هماهنگی» دو کمیته تشکیل داد: ۱) کمیته تشکیل دولت شامل عمار حکیم، همام حمودی و عبدالساده الفریجی و ۲) کمیته مذاکره با گروه‌های سیاسی شامل نوری المالکی، هادی العامری، فالح الفیاض و محسن المندلاوی.

منابع آگاه به شفق‌نیوز گفته‌اند که کمیته مصاحبه با نامزد‌های نخست‌وزیری پنج گزینه را دریافت کرده است. این افراد عبارت‌اند از:نوری المالکی، رهبر ائتلاف دوله القانون، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، حمید الشطری، رئیس دستگاه اطلاعات، عبدالحسین عبطان، وزیر پیشین جوانان و ورزش و آخرین گزینه باسم البدری، رئیس هیئت «مسائله و عدالت».

منبع: شفق‌نیوز