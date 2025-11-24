باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، بانوی دو عالم، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) به صورت همزمان درسراسر کشور برگزار شد. در این مراسم معنوی مردم دیندار و متدین شهرستان آرباطان از توابع بخش خواجه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی از قافله عشق به بانوی مکرم اسلام بازنماندند و در مسجد جامع این شهرستان مراسم سوگواری و عزاداری برگزار کردند.

این مراسم با سخنرانی حضرت حجه الاسلام و المسلمین دکتر گلدوست، امام جمعه محترم شهرستان هریس و با مداحی ذاکران اهلبیت (ع) شهر آرباطان صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

