شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری و عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهر آرباطان استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، بانوی دو عالم، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) به صورت همزمان درسراسر کشور برگزار شد. در این مراسم معنوی مردم دیندار و متدین شهرستان آرباطان از توابع بخش خواجه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی از قافله عشق به بانوی مکرم اسلام بازنماندند و در مسجد جامع این شهرستان مراسم سوگواری و عزاداری برگزار کردند.
این مراسم با سخنرانی حضرت حجه الاسلام و المسلمین دکتر گلدوست، امام جمعه محترم شهرستان هریس و با مداحی ذاکران اهلبیت (ع) شهر آرباطان صورت گرفت. 
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان -  آذربایجان شرقی

آرباطان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در ماتم و اندوه شد

آرباطان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در ماتم و اندوه شد

مراسم سوگواری دهه فاطمیه

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری و عزاداری سالروز فاطمیه

مراسم سوگواری ایام فاطمیه

مراسم سوگواری دهه فاطمیه

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری دهه فاطمیه

مراسم سوگواری

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در ماتم و اندوه شد

آرباطان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در ماتم و اندوه شد

آرباطان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در ماتم و اندوه شد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شهادت حضرت فاطمه (س) ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار هرمزگان؛
هیئت خوزستانی‌ها و خرمشهری‌های مقیم بندرعباس رنگ و بوی فاطمی گرفت + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
سوگواری اهالی روستای خان آباد در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار مازندران؛
فیلمی از مراسم استقبال دانش آموزان روستای سلطان محمد طاهر بابل از شهید گمنام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس + فیلم و عکس
اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت
گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان آران و بیدگل در هفته بسیج + فیلم
اجتماع سه‌هزار نفری بسیجیان در بردسکن؛ نمایش اقتدار، خدمت و تکلیف‌گرایی
آخرین اخبار
اجتماع سه‌هزار نفری بسیجیان در بردسکن؛ نمایش اقتدار، خدمت و تکلیف‌گرایی
گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان آران و بیدگل در هفته بسیج + فیلم
برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس + فیلم و عکس
اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
عزاداری توآبادی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + عکس